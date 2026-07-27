Генерал армии Николай Маломуж отметил в разговоре с 24 каналом , что Украина имеет опыт отражения баллистических атак России. Он предположил, что Киев будет реагировать на вероятную эскалацию со стороны Тегерана .

Имеет ли Иран перспективы открыть еще один фронт?

Малому же заметил, что на протяжении войны Россия запускала по Украине тысячи баллистических, крылатых и других ракет.

Поэтому мы уже готовы к любым стратегическим угрозам. Ракеты, которые производит Иран, даже дальностью 3000 – 4000 километров, для нас не новость. И ответ будет со стороны Украины,

– уверен он.

Более того, по мнению генерала армии, со стороны Ирана стратегически нет такой угрозы, которую бы Украина не могла бы нейтрализовала. Даже если будет угроза развертывания таких ракет, то их будет единицы. В ответ будет развертывание против Ирана и беспилотников, которые уже могут достигать целей, и отдельных типов ракет.

Генерал армии предположил, как может ответить Украина на угрозы Ирану: смотрите видео

Однако, по его словам, есть еще одна составляющая – в этой ситуации сотрудничать с США и другими странами. Это могут быть общие проекты против Ирана.

Если иранцы хотят еще один фронт, пусть попробуют. Перспектив у них нет, и, скорее всего, никакие ракеты сюда не будут лететь, потому что Иран не может воевать на все фронты. Тем более, он сейчас находится перед угрозой нового стратегического удара со стороны США и союзников. В этот момент ему точно не в Украину,

– подчеркнул Николай Маломуж.

В то же время, такие угрозы, как отметил он, в стиле иранских сил, потому что именно Корпус стражей Исламской революции – фактически неуправляемый. Генерал армии считает, что они поддерживают контакты с российскими спецслужбами и террористическими организациями Ближнего и Среднего Востока. Также они кураторами и поставщиками оружия.

Отметим, что 25 июля СБУ атаковала иранское грузовое судно в Каспийском море. Как сообщили иранские власти, из-за атаки один моряк погиб, а еще один получил ранения.

В ответ глава иранского МИД Аббас Аракчи обвинил Владимира Зеленского в атаке на иранское коммерческое судно. Аракчи назвал эти действия "вопиющим нарушением Устава ООН" и обсудил их с высокой представительницей ЕС Каей Каллас и главой МИД России Сергеем Лавровым. Иранский дипломат заявил, что атака Украины на иранское судно "не может остаться без ответа".

В то же время Владимир Зеленский считает, что в этой ситуации нужно быть готовым к любому развитию событий. Президент напомнил, что Иран уже атакует Украину , поставляя России оружие. Однако он считает, что следует приложить все усилия, чтобы не допустить открытия нового фронта.