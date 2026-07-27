Журналист Sky News поинтересовался, беспокоит ли Зеленского возможность того, что Иран может ударить по Украине.

Каков был ответ президента?

Глава государства напомнил, что Иран уже атакует Украину, ведь поставляет Россию военное вооружение.

Мы должны быть честными: иранцы и северокорейцы уже атаковали нас,

– сказал президент.

В то же время, политик признал, что следует быть осторожными и сделать все, чтобы не допустить открытия нового фронта.

Он выразил надежду, что Иран не усилит атаки на Украину. Однако добавил, что украинцы должны быть готовы к любому развитию событий.

Мы не можем доверять этим людям, ведь еще в самом начале, без эскалации с нашей стороны, Иран начал поставлять России оружие,

– напомнил Зеленский.

Напомним, что 25 июля СБУ атаковала два грузовых судна в Каспийском море, участвующих в перевозке военного груза из Ирана в Россию.

По словам иранцев, в результате атаки на одном из судов погиб моряк. В Тегеране обвинили Украину в нарушении Устава ООН. Там заявили, что Киев атаковал иранское судно по приказу Израиля, чтобы втянуть Европу в войну на Ближнем Востоке.

В частности, глава МИД Ирана Аббас Аракчи разразился угрозами и оскорблениями в адрес Владимира Зеленского.