Не ракетами едиными: россияне принялись атаковать украинцев еще одним любимым "оружием"

Волна российских вбросов растет, и наличие таких текстов в моей ленте это подтверждает.

Методичка террористов

Они продолжают использовать свою обычную тактику. Россиянам не нужна правда. Им нужно, чтобы никто не верил, что правда существует.

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В соцсети начали активно вбрасывать российские пропагандистские тексты об энергетическом кризисе / Фото с фейсбука Романа Выбрановского

Тексты с одинаковыми месседжами российской пропаганды распространяются по сети / Фото с фейсбука Романа Выбрановского

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Они не хотят убедить кого-то в своей лжи, просто хотят, чтобы правды не было как таковой. Хотя правда проста:

отключения происходят из-за атак российских ракет и дронов. Энергетикам нужно время, чтобы все восстановить и подготовиться к возможным новым атакам.

Графика восстановления нет, потому что ракеты и дроны тоже летают не по графику.

Пока ведется восстановление, экспорт электроэнергии остановлен, хотя он приносил государственным предприятиям столь нужные деньги.

Так что сохраняем спокойствие, запасаемся теплыми вещами на всякий случай и верим энергетикам и Вооруженным Силам Украины.

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