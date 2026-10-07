Угрозы распространения чумы из России в Украину пока нет, – МИД

Ситуация с распространением чумы в России привлекла внимание украинской стороны. Министерство иностранных дел Украины опровергло риски переноса заболевания на территорию Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга.

Существует ли угроза для Украины?

В ведомстве заверили, что компетентные органы и система здравоохранения контролируют эпидемиологическую обстановку. По словам Тихого, на данный момент для Украины никаких угроз нет.

На данный момент никаких угроз для Украины нет. У нас, к счастью, вообще нет пассажиропотока из России,

– заявил пресс-секретарь МИД.

Какова ситуация в Москве и соседних странах?

Пока Украина сохраняет спокойствие, другие государства, граничащие с Россией, экстренно усиливают меры безопасности на своих границах. В то же время во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на поведение российских властей. Там заявили, что Москва вновь прибегает к советским практикам сокрытия реальной информации и демонстрирует неспособность защитить население от эпидемий.

Что известно о вспышке болезни?

Напомним, что эпицентром тревожных новостей стала Иркутская область, где зафиксировали вспышку смертельной инфекции. Все началось со смерти 28-летней сотрудницы местного противочумного института, после чего под карантинный надзор попали почти двести человек. Из-за стремительного распространения паники на некоторых российских предприятиях даже начали вводить обязательный масочный режим.

Как уже сообщалось на нашем сайте, эксперты рассматривают несколько версий событий в России. Так, дипломат Роман Безсмертный в интервью 24 Канала предположил, что инцидент может быть связан с разработкой биологического оружия.

В то же время другие аналитики считают, что Кремль может искусственно раздувать тему чумы, чтобы найти повод закрыть границы для проведения скрытой мобилизации.