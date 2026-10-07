Про це повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий під час брифінгу.

Чи є загроза для України?

У відомстві запевнили, що компетентні органи та система охорони здоров'я контролюють епідеміологічний стан. За словами Тихого, наразі для України жодних загроз немає.

На цей момент жодних загроз для України немає. У нас, на щастя, взагалі немає пасажиропотоку з Росії,

– заявив речник МЗС.

Яка ситуація у Москві та сусідніх країнах?

Поки Україна зберігає спокій, інші держави, які межують з Росією, екстрено посилюють заходи безпеки на своїх кордонах. Водночас у зовнішньополітичному відомстві звернули увагу на поведінку російської влади. Там заявили, що Москва знову вдається до радянських практик приховування реальної інформації та демонструє нездатність захистити населення від епідемій.

Що відомо про спалах хвороби?

Нагадаємо, що епіцентром тривожних новин стала Іркутська область, де зафіксували спалах смертельної інфекції. Усе почалося зі смерті 28-річної співробітниці місцевого протичумного інституту, після чого під карантинний нагляд потрапили майже двісті осіб. Через стрімке поширення паніки на деяких російських підприємствах навіть почали вводити обов'язковий масковий режим.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, експерти розглядають кілька версій подій у Росії. Так, дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю 24 Каналу припустив, що інцидент може бути пов'язаний із розробкою біологічної зброї.

Водночас інші аналітики вважають, що Кремль може штучно роздмухувати тему чуми, аби знайти привід закрити кордони для проведення прихованої мобілізації.