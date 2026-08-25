Россия может пойти дальше: генерал рассказал, что Кремль планирует против Восточной Европы

Российские пропагандисты активно распространяют нарративы о возможной "битве за Калининград" и прямых ударах по странам НАТО. В Кремле стремятся запугать Запад и дестабилизировать Европу, имитируя готовность к масштабной войне.

Однако за агрессивной риторикой скрываются совершенно иные реалии военного потенциала агрессора. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что Кремль годами пытается нарушить европейское единство, но из-за отсутствия системных результатов Россия переключилась на информационные спецоперации с запугиванием.

Планы Кремля против Восточной Европы

Россия несколько лет подряд пытается дестабилизировать ситуацию в Европе, посеять разногласия и ограничить поддержку Украины. По словам генерала армии, враг работает во всех секторах, чтобы дестабилизировать европейское единство как на политическом, так и на оперативном уровнях.

На оперативном уровне – это посеять панику и, возможно, демонстрировать угрозы со стороны России как стратегического уровня, такие как война, так и тактического уровня, связанные с диверсиями или спецоперациями. Но системного результата нет,

– отметил он.

Он подчеркнул, что Европа объединилась и продолжает помогать Украине. Именно поэтому Кремль переключился на новые проекты, в частности на развертывание информационного пространства вокруг Калининградской области.

Маломуж о планах Кремля в отношении Восточной Европы: смотрите видео

Спецслужбы России через пропагандистские СМИ демонстрируют сценарии пробивания коридоров и применения авиации, ракет и дронов против стран Альянса. Однако это лишь элемент психологического давления.

Пока он носит предупредительный характер и не будет сопровождаться реальными факторами ведения боевых действий, поскольку такие сценарии – это уже начало войны со странами НАТО, а это уже мобилизация всех сил и средств,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Эксперт пояснил, что вести активную войну против Украины и одновременно вступать в конфронтацию с Альянсом Россия просто не способна. У врага нет для этого необходимых ресурсов стратегического уровня. Однако в случае реальной агрессии против стран НАТО Европа задействует все свои новейшие системы вооружения, в частности Patriot и IRIS-T.

"Победить России практически невозможно. Более того, мы будем использовать эту ситуацию для усиления наших активных боевых действий на всех фронтах. Вот как раз тот момент, когда Россия точно не выдержит", – резюмировал генерал.

Маломуж подытожил, что Москва будет продолжать угрожать сценариями конфликта, но развязать реальную войну против Восточной Европы в ближайший период не рискнет.