Проте за агресивною риторикою ховаються зовсім інші реалії військового потенціалу агресора. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зазначивши, що Кремль роками намагається розбалансувати європейську єдність, але через відсутність системних результатів Росія переключилася на інформаційні спецоперації із залякуванням.

Плани Кремля проти Східної Європи

Росія декілька років поспіль намагається дестабілізувати ситуацію в Європі, посіяти розбіжності та обмежити підтримку Україні. За словами генерала армії, ворог працює за всіма секторами, щоб розбалансувати європейську єдність як на політичному, так і на оперативному рівнях.

На оперативному рівні – це посіяти паніку і, можливо, показувати загрози з боку Росії стратегічного рівня, як війна, так і тактичного рівня, пов'язані з диверсіями або спецопераціями. Але результату системного немає,

– зазначив він.

Він підкреслив, що Європа об'єдналася та продовжує допомагати Україні. Саме тому Кремль переключився на нові проєкти, зокрема розгортання інформаційного простору довкола Калінінградської області.

Маломуж про плани Кремля щодо Східної Європи: дивіться відео

Спецслужби Росії через пропагандистські ЗМІ показують сценарії з пробиванням коридорів та застосуванням авіації, ракет і дронів проти країн Альянсу. Проте це лише елемент психологічного тиску.

Він поки попереджувальний, не матиме реальних факторів ведення бойових дій, тому що такі сценарії – це вже початок війни з країнами НАТО, а це вже генерація всіх сил і засобів,

– наголосив Микола Маломуж.

Експерт пояснив, що вести активну війну проти України та одночасно виходити на конфронтацію з Альянсом Росія просто не здатна. У ворога немає для цього необхідних ресурсів стратегічного рівня. Водночас у випадку реальної агресії проти країн НАТО Європа залучить всі свої найновіші системи озброєння, зокрема Patriot та IRIS-T.

"Виграти Росії практично неможливо. Ба більше, ми будемо використовувати цю ситуацію для посилення наших активних бойових дій на всіх фронтах. Оце буде якраз той момент, коли Росія точно не витримає", – резюмував генерал.

Маломуж підсумував, що Москва продовжуватиме погрожувати сценаріями конфлікту, але розв'язати реальну війну проти Східної Європи в найближчий період не ризикне.