Новый вызов для Украины: как Россия "атакует" Европу

Сейчас страны Европы пытаются переходить на "собственные рельсы", строить свою оборону самостоятельно. Однако сейчас на Западе достаточно неспокойная ситуация.

Поэтому это новый вызов для Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Россия вкладывает огромные средства

Иван Ступак отметил, что сейчас Европа пытается противодействовать России в политике. В 2025 году на Западе наблюдалась серьезная турбулентность. В частности, выборы в Германии, Румынии и так далее. В сентябре этого года состоятся парламентские выборы в Молдове, на которые Кремль также хочет влиять.

Россия вкладывает огромные деньги через беглого олигарха Илана Шора. Они хотят, чтобы Молдова стала пророссийской. Для Украины это действительно будет еще один огромный вызов. Поэтому, к сожалению, неспокойно на европейском континенте,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

К слову, в ЕС раскрыли новые методы борьбы с российской пропагандой. Заместитель Генерального секретаря Совета Европы Бьорн Берге рассказал, что Россия и другие авторитарные режимы не прекращают распространять пропаганду среди граждан Европы. В частности, вмешиваться в ход выборов и пытаться влиять на их результаты.