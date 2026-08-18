"Сеть поражения" и удары по России: какой будет стратегия НАТО в случае вторжения Путина в Прибалтику

Западные военные разработали беспрецедентный план обороны восточных границ от потенциальной агрессии со стороны России. Масштабная инициатива предусматривает создание высокотехнологичного барьера и мгновенный перенос боевых действий на территорию противника.

Как сообщает немецкое издание BILD, Североатлантический альянс подготовил новую масштабную концепцию защиты от возможного вторжения России в страны Балтии – Эстонию, Латвию и Литву. Журналисты получили эксклюзивный доступ к документам во время визита в штаб-квартиру Командования армии США в Европе и Африке, расположенную в немецком Висбадене.

Что известно о плане НАТО на случай нападения России?

Официальное название этой инициативы в документах Альянса – Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI). Она знаменует фундаментальный сдвиг в стратегии НАТО, переход от концепции "сдерживания наказанием", допускавшей временную оккупацию территорий с последующим их отвоеванием, к "сдерживанию путем запрета".

Опыт войны в Украине наглядно продемонстрировал, что освобождение захваченных территорий – чрезвычайно разрушительный процесс, поэтому теперь главная цель заключается в том, чтобы остановить вторжение российских войск с первой секунды и значительно ослабить наступательный потенциал противника.

Хотя первоисточник отмечает, что "Концепцию сухопутных боевых действий НАТО" в основном разработал американский майор Эндрю Пингри, официальные представители США уточняют, что это результат многомесячной работы планировщиков всего Альянса.

Ключевую роль в формировании и продвижении EFDI, которая стартовала еще в декабре 2024 года, играют командующий сухопутными войсками США в Европе и Африке генерал Кристофер Донаг’и руководитель отдела концепций подполковник Сэм Розенберг.

Каковы три этапа плана НАТО?

Обнародованный план состоит из трех ключевых стратегий ответного удара.

Первый этап предусматривает мгновенную нейтрализацию ракетных ударов, если войска Владимира Путина будут атаковать страны Балтии ракетами и беспилотниками перед танковым наступлением. Для этого истребители, крылатые ракеты и ударные дроны НАТО должны вывести из строя российские пусковые установки.

Одной из первоочередных целей определена Калининградская область, где Россия разместила многочисленные системы ПВО, в частности С-400, и ракетные комплексы "Искандер", способные заблокировать доступ союзников к балтийскому региону.

Одновременно вдоль 2600 километров границы с Россией и Беларусью создается так называемая "автономная зона", которая будет служить высокотехнологичным защитным барьером.

Поскольку построить сплошную линию обороны из живых солдат на таком расстоянии невозможно, в этой зоне с врагом будут сражаться исключительно дроны, наземные роботизированные турели и беспилотные военные транспортные средства.

Солдаты НАТО там размещаться не будут, а первый удар примут на себя машины. Особое внимание уделяется защите Сувалкского коридора – узкого перешейка между Польшей и Литвой.

Для управления этим беспилотным барьером создается децентрализованная цифровая "сеть поражения" (Kill Web).

У украинцев могут возникнуть логичные вопросы относительно того, насколько реалистична такая ставка на автономные системы, учитывая тяжелый опыт ВСУ, где, несмотря на все отряды БПЛА, пехота до сих пор играет главную роль на поле боя.

Однако военные планировщики США прямо сравнивают эту инициативу на суше с концепцией "Ад", которую разрабатывают для Тайваньского пролива, надеясь, что тысячи дешевых автономных систем создадут непреодолимый барьер и выиграют критически важное время для развертывания основных сил Альянса.

На следующем этапе концепция предусматривает перенос боевых действий непосредственно на территорию России. Спецподразделения НАТО должны уничтожить ключевые военные объекты и линии снабжения в путинской России, в частности аэродромы, оружейные заводы, мосты и железнодорожные узлы, через которые перебрасываются войска на фронт.

Для реализации этих диверсионных ударов Альянс планирует создать "воздушный мост", с помощью которого дроны и роботы будут доставляться вглубь России на транспортных самолетах. Кроме того, рассматривается возможность привлечения к этим операциям россиян, активно противостоящих режиму Путина.

В чем заключается ключевая идея стратегии?

В своей концепции Альянс четко подчеркивает, что не намерен завоевывать Россию. Главная цель этих беспрецедентных мер заключается исключительно в отбросе российских наступательных сил обратно к границе и массовом ослаблении их логистики, чтобы предотвратить дальнейшие волны атак.

Примечательно, что военные чиновники НАТО сознательно не хотят, чтобы их планы оставались в тайне. С их точки зрения, сдерживание работает только тогда, когда противник точно знает, чего ожидать в случае нападения, и понимает, что цена агрессии будет для него неприемлемо высокой.

К слову, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что в конце 2025 года Владимир Путин мог поставить своему ближайшему окружению задачу по проведению внутренней атаки на НАТО и ЕС в 2026 году. По словам эксперта, такая цель соответствует идеологии, которой российский диктатор руководствуется на протяжении последних 25 лет.