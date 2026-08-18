Як повідомляє німецьке видання BILD, Північноатлантичний альянс підготував нову масштабну концепцію захисту від можливого вторгнення Росії в країни Балтії – Естонію, Латвію та Литву. Журналісти отримали ексклюзивний доступ до документів під час візиту до штаб-квартири Командування армії США в Європі та Африці, розташованої у німецькому Вісбадені.

Що відомо про план НАТО на випадок нападу Росії?

Офіційна назва цієї ініціативи в документах Альянсу – Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI). Вона знаменує фундаментальне зрушення у стратегії НАТО, переходячи від концепції "стримування покаранням", яка допускала тимчасову окупацію територій із подальшим їх відвоюванням, до "стримування шляхом заборони".

Досвід війни в Україні наочно продемонстрував, що звільнення захоплених земель є надзвичайно руйнівним процесом, тому тепер головна мета полягає в тому, щоб зупинити вторгнення російських військ із першої секунди та значно послабити наступальний потенціал ворога.

Хоча першоджерело зазначає, що "Концепцію сухопутних бойових дій НАТО" в основному розробив американський майор Ендрю Пінгрі, офіційні представники США уточнюють, що це результат багатомісячної роботи планувальників усього Альянсу.

Ключову роль у формуванні та просуванні EFDI, яка стартувала ще у грудні 2024 року, відіграють командувач сухопутних військ США в Європі та Африці генерал Крістофер Донаг'ю та керівник відділу концепцій підполковник Сем Розенберг.

Які три етапи плану НАТО?

Оприлюднений план складається з трьох ключових стратегій удару у відповідь.

Перший етап передбачає миттєву нейтралізацію ракетних ударів, якщо війська Володимира Путіна атакуватимуть країни Балтії ракетами та безпілотниками перед танковим наступом. Для цього винищувачі, крилаті ракети та ударні дрони НАТО мають вивести з ладу російські пускові установки.

Однією з першочергових цілей визначено Калінінградську область, де Росія розмістила численні системи ППО, зокрема С-400, та ракетні комплекси "Іскандер", здатні заблокувати доступ союзників до балтійського регіону.

Одночасно вздовж 2600 кілометрів кордону з Росією та Білоруссю створюється так звана "автономна зона", яка слугуватиме високотехнологічним захисним бар'єром.

Оскільки побудувати суцільну лінію оборони з живих солдатів на такій відстані неможливо, у цій зоні з ворогом боротимуться виключно дрони, наземні роботизовані турелі та безпілотні військові транспортні засоби.

Солдати НАТО там не розміщуватимуться, а перший удар приймуть на себе машини. Особлива увага приділяється захисту Сувалкського коридору – вузького перешийка між Польщею та Литвою.

Для управління цим безпілотним бар'єром створюється децентралізована цифрова "мережа ураження" (Kill Web).

В українців можуть виникнути логічні питання щодо того, наскільки реалістичною є така ставка на автономні системи, враховуючи важкий досвід ЗСУ, де, попри всі загони БПЛА, піхота досі виконує головну роль на полі бою.

Проте військові планувальники США прямо порівнюють цю ініціативу на суші з концепцією "Пекло", яку розробляють для Тайванської протоки, сподіваючись, що тисячі дешевих автономних систем створять непереборний бар'єр і виграють критично важливий час для розгортання основних сил Альянсу.

На наступному етапі концепція передбачає перенесення бойових дій безпосередньо на територію Росії. Спецпідрозділи НАТО мають завдання знищити ключові військові об'єкти та лінії постачання в путінській Росії, зокрема аеродроми, збройові заводи, мости та залізничні вузли, через які перекидаються війська на фронт.

Для реалізації цих диверсійних ударів Альянс планує створити "повітряний міст", за допомогою якого дрони та роботи доставлятимуться вглиб Росії транспортними літаками. Крім того, розглядається можливість залучення до цих операцій росіян, які активно протистоять режиму Путіна.

Яка ключова ідея стратегії?

У своїй концепції Альянс чітко наголошує, що не має наміру завойовувати Росію. Головна мета цих безпрецедентних заходів полягає виключно у відкиданні російських наступальних сил назад до кордону та масовому послабленні їхньої логістики, щоб запобігти подальшим хвилям атак.

Примітно, що військові чиновники НАТО свідомо не хочуть, щоб їхні плани залишалися в таємниці. З їхньої точки зору, стримування працює лише тоді, коли супротивник точно знає, чого очікувати у разі нападу, і розуміє, що ціна агресії буде для нього неприйнятно високою.

До слова, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан вважає, що наприкінці 2025 року Володимир Путін міг поставити своєму найближчому оточенню завдання щодо внутрішньої атаки на НАТО та ЄС у 2026 році. За словами експерта, така мета відповідає ідеології, якою російський диктатор керується протягом останніх 25 років.