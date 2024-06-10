Угроза для Сумщины сохраняется: что могли задумать россияне

Враг на территории Сумской области задействовал свои диверсионно-разведывательные группы, перед которыми стояло несколько задач. Деятельность ДРГ там продолжается в течение нескольких месяцев. Уже опровергнута украинским военным руководством информация о том, что россияне захватили село Рыжевка на Сумщине. У России была цель посеять панику, создать картинку, что она уже царит в Сумской области.

Так прокомментировал 24 Каналу события в Сумской области руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, подчеркнув, что эту цель россияне не достигли, однако угроза для Сумщины со стороны врага до сих пор существует. Военный эксперт рассказал, какие именно задачи ставит перед российскими ДРГ их руководство.

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Первая задача – проведение разведки на местности, чтобы установить, где находятся украинские объекты обороны, которые невозможно увидеть с воздуха.

– проведение разведки на местности, чтобы установить, где находятся украинские объекты обороны, которые невозможно увидеть с воздуха. Вторая задача – разоблачение огневых позиций украинских войск для наступательных действий.

– разоблачение огневых позиций украинских войск для наступательных действий. Третья задача – создание предпосылок для буферной зоны, вытеснения определенных позиций наших войск вследствие того, что они наносили удары артиллерией и минометами.

"Были случаи, когда российские ГРУшники отправлялись из учебных заведений на Сумщину, им ставили задачу проникнуть на украинскую территорию, выполнить определенные действия и успешно вернуться, еще и, возможно, захватив кого-то из пленных", – рассказал Мусиенко.

На Сумщине в составе ДРГ могли быть кадыровцы

В этом случае ДРГ могла состоять, в том числе из кадыровцев, которые находились в Курской области и зашли в Украину, чтобы снять очередной пропагандистский ролик. Мусиенко озвучил, что сделав это, "тиктокеры" сразу вышли из Сумщины, потому что были обнаружены ВСУ и вытеснены огнем. Деятельность ДРГ на этой территории продолжается в течение нескольких месяцев, украинские силы обороны дают отпор.

ДРГ бывают разные (меньшие, большие), бывают боевые столкновения, которые имеют локальный характер и удается быстро отбиться, россияне убегают обратно на территорию Курской области. В Белопольской громаде фиксировались активные действия вражеских ДРГ еще зимой, потом и весной. Этому предшествовали массовые обстрелы, Белопольская ОТГ эвакуировалась. В большинстве этих приграничных сел нет людей,

– рассказал Мусиенко.

Угроза на Сумщине сохраняется

Руководитель Центра военно-правовых исследований акцентировал внимание, что военное присутствие врага на границе с Украиной возле Курской области наблюдается, а угроза для Сумщины существует до сих пор. Есть передвижения вражеских войск (подразделения кадыровцев, спецназовцев, пехотинцев).

"Раньше им было проще, потому что фиксировались в 2 – 3 точках: Суджа, Гайворон, Белополье. Туда достают HIMARS, поэтому они вынуждены перебрасывать свои подразделения. Как показал опыт месячной давности, тогда активность врага была так же довольно серьезной на территории Курской области, но они перебросили свои силы для привлечения в боях на Харьковщину, ведь понесли там потери. Сейчас, вероятнее, приоритетным направлением для них сохраняется Харьковская область", – считает Мусиенко.

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