Угроза для Украины – Фейгин о неосоветском проекте Москвы и Минска

Александр Лукашенко хочет создать с Владимиром Путиным неосоветский проект. К этому следует относиться серьезно.

Так как такой проект может угрожать Украине. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Лукашенко реализует план

По его мнению, Лукашенко реализует идеологический, продуманный стратегический план.

План в частности направлен и в сторону Украины, это угроза для нее,

– подчеркнул Фейгин.

Он объяснил, что самопровозглашенный президент набрасывается на наше государство, "полагаясь" под будущие якобы союзные отношения с Москвой.

Фейгин рассказал о неосоветском проекте: смотрите видео

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Несколько дней назад заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сразу после разговора Путина и Джо Байдена заявила, что глава Кремля хочет создать Советский Союз.

После этого появилась моментальная реакция Дмитрия Пескова – представителя Путина, мол, реинкарнация – невозможна.

Потом появилось продуманное заявление Лукашенко. Он пытался долгое время создавать на территории Беларуси неосоветский проект.

"Пока они как подоное к подобному – Москва и Минск. Трудно отличить с точки зрения политических режимов. Единственное, что их по-настоящему может объединить – Союзное государство", – заметил правозащитник.

Лукашенко хочет возродить Советский Союз: что известно

Самопровозглашенный президент Беларуси ожидает, что в новом союзе двух стран учтут все ошибки Европейского Союза.

В то же время все "положительное" из Советского Союза оставят. Новый проект Лукашенко намерен создать с Путиным.

Ранее российский президент заявил, что для него развал СССР стал трагедией и распадом исторической России.

Также он обвинил Украину в том, что она не передала России собственность Советского Союза, которая якобы должна была совершить в обмен на погашение Россией ее внешнего долга.

Министерство иностранных дел Украины сразу отреагировало на такие заявления, там претензии назвали абсурдными.

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