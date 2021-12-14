Адже такий проєкт може загрожувати Україні. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

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Лукашенко реалізовує план

На його думку, Лукашенко реалізовує ідеологічний продуманий стратегічний план.

План зокрема направлений і в сторону України, це загроза для неї,

– наголосив Фейгін.

Він пояснив, що самопроголошений президент накидається на нашу державу, "прокладаючись" під майбутні нібито союзні відносини з Москвою.

Фейгін розповів про неорадянський проєкт: дивіться відео

Подібний до подібного, – Фейгін про Мінськ і Москву

Кілька днів тому заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, одразу після розмови Путіна і Джо Байдена, заявила, що глава Кремля хоче створити Радянський Союз.

До речі! Після цього з'явилась моментальна реакція Дмитра Пєскова – представника Путіна, мовляв, реінкарнація – неможлива.

Потім з'явилась продумана заява Лукашенка. Він намагався довгий час створювати на території Білорусі неорадянський проєкт.

"Наразі вони як подібний до подібного – Москва і Мінськ. Важко відрізнити з погляду політичних режимів. Єдине, що їх по-справжньому може об'єднати – Союзна держава, – зауважив правозахисник.

Лукашенко хоче відродити Радянський Союз: що відомо

Самопроголошений президент Білорусі очікує, що у новому союзі двох країн врахують, мовляв, усі помилки Європейського Союзу.

Водночас усе "позитивне" із Радянського Союзу залишать. Новий проєкт Лукашенко має намір створити з Путіним.

Раніше російський президент заявив, що для нього розвал СРСР став трагедією та "розпадом історичної Росії".

Також він звинуватив Україну в тому, що вона не передала Росії власність Радянського Союзу, що нібито мала зробити в обмін на погашення Росією її зовнішнього боргу.

Міністерство закордонних справ України одразу відреагувало на такі заяви, там претензії назвали абсурдними.

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