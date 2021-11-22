Угроза для Украины: Россия провела в оккупированном Крыму учения по уничтожению крылатых ракет

Государство-агрессор провело боевые учения в оккупированном Крыму. Российские военные тренировались уничтожать крылатые ракеты.

Минобороны России утверждает, что учения были плановыми. Отрабатывали поиск, сопровождение и уничтожение крылатых ракет условного противника.

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Тренировки проводили боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", а также зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Они находятся в составе соединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа.

Что русские говорят об учениях

В России рассказали, что воздушные цели условного противника смоделировали электронным способом. Параметры скорости полета и высоты указывали разные. Из-за этого, мол, выполнение учебно-боевой задачи усложнилось.

Оккупанты заявили, что поставленные задачи удалось выполнить успешно. Они оценили уровень подготовки своих военных, как высокий. Кроме того, убеждены в возможностях радиолокационных систем, расширенных функциях сопровождения целей и универсальности их поражения комбинированным ракетно-пушечным вооружением.

Учения украинских морпехов возле Крыма

Накануне учения близ границы с оккупированным Крымом провели украинские военные. Морские пехотинцы тренировались на полигоне боевой подготовки в Херсонской области.

Согласно легенде, передовое подразделение дало отпор отряду морской пехоты условного врага, пытавшегося прорвать оборону. Это происходило при поддержке армейской авиации.

В Вооруженных силах Украины отметили, что военные отработали практику ведения боя, а командиры всех звеньев – взаимодействие в условиях, приближенных к боевым.