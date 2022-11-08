"Россия имеет специфическое тактическое мышление": стоит ли ожидать от оккупантов второе наступление на Киев

Российские оккупанты якобы собрали несколько сотен тысяч мобилизованных, из которых могут попытаться сформировать новый ударный кулак и повторить наступление на Киев. Однако для них это будет самоубийством.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, решение о повторном наступлении захватчиков в Киев будет для них самоубийством.

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В России очень специфическое тактическое мышление

Как подчеркивает Черник, в начале полномасштабного вторжения российские оккупанты все-таки застали Украину врасплох. Но если они тогда не смогли захватить Киев с современной техникой и подготовленным личным составом, то о каких перспективах возможного повторного наступления вообще можно говорить.

Тем более что Север Украины на протяжении нескольких месяцев серьезно укрепляют. Но у русских оккупантов очень специфическое мышление. Потому все возможно.

Наш противник имеет очень специфическое тактическое мышление. О Чернобаевке не говорил только ленивый. То же касается Змеиного. Но мой любимый пример – попытка установить понтонную переправу на Северском Донке. 5 раз в одном месте. Homo sapiens не могут так делать, но они делают,

– отметил Черник.

Впрочем, он подчеркнул, что нельзя недооценивать противника. Их все еще очень много, а дополнительные 300 или более тысяч мобилизованных все равно придется "перемалывать". А это очень сложная и долгая работа.

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