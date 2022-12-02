Решится ли Лукашенко на наступление: "Белорусский Гаюн" назвал возможные последствия

Риторика самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко не меняется на протяжении многих лет. Он уже очень долго рассказывает об угрозе НАТО. А сейчас добавляет, что на Беларусь может напасть и Украина.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель телеграм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько. По его словам, Лукашенко постоянно рассказывал, что Беларусь – последний форпост перед Россией, а натовские танки угрожают стране.

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Белорусы не хотят воевать против Украины

Как отмечает Мотолько, в украинских СМИ часто говорят, что Лукашенко является гарантом безопасности для Украины и пытается выкручиваться, чтобы не воевать. Это отчасти правда. Но он не гарант, а просто понимает дальнейшие последствия этого решения, которые будут для него катастрофическими.

Кроме того, белорусское общество категорически не хочет воевать с Украиной, с которой вообще нет ссор. Люди не хотят посылать на гибель своих сыновей, мужей или братьев.

Есть более мощная сила, чем белорусская армия. Это белорусские женщины, которые, в отличие от россиян, не хотят получать "гробовые" за тела своих родных. В Беларуси значительно выше ценность человеческой жизни, чем в России. Белорусы не хотят войны,

– подчеркнул Мотолько.

Сейчас угроза вторжения белорусской армии в Украину низка. Фактически все действия, предпринимаемые военными, направлены на защиту собственной территории. Это странно, но все выглядит, будто бы Лукашенко действительно боится, что Украина вторгнется в Беларусь.

Мотолько рассказал, есть ли сейчас угроза наступления белорусской армии: смотрите видео

Угроза наступления из Беларуси: коротко