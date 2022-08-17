Угроза существует – оппозиционер о вероятности вторжения белорусской армии в Украину

Угроза вторжения белорусской армии в Украину существует. Однако сейчас нет никаких оснований утверждать, что нападение точно произойдет в ближайшее время.

Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и руководитель народного антикризисного управления беларуси Павел Латушко. По его словам, сейчас нет 100% угрозы, что белорусы рискнут напасть на Украину. Однако в любом случае нужно быть готовым к столь потенциальной угрозе.

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Впрочем, если российские военные снова начнут в массовых количествах появляться вблизи границы с Украиной, тогда угроза станет более реальной. Сейчас такого нет.

лукашенко нет смысла отправлять войска в Украину

В беларуси и так сейчас сложная экономическая ситуация. Любая отправка белорусских войск в Украину запустит еще большие проблемы для режима лукашенко.

Латушко уверен, что это усугубит сильные дестабилизационные процессы в его государстве. Что сказать, если уровень ВВП в Беларуси уже упал на 5,2%. А цифры, скорее всего, занижены.

Вчера опубликовали статистику, что ВВП Беларуси упал на 5,2%. Как бывший член правительства во времена сидорского и мясниковича скажу, что эти цифры всегда "рисовались", чтобы все понравилось лукашенко. Сейчас данные закрыты, но уверен, что падение гораздо больше,

– отметил Латушко.

Он добавил, что общие настроения белорусов сейчас критичны. У них сокращается зарплата, а экономический кризис только усугубляется. Если лукашенко еще и додумается бросить войска в Украину, все проблемы станут для него еще более критичными.

Латушко о том, нападет ли Беларусь на Украину: смотрите видео

Напомним, как отметил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук, ситуация на Волынском и Полесском направлениях за последнее время кардинально не изменилась. Впрочем, до сих пор существует угроза ракетных обстрелов со стороны Белоруссии.

По словам советника министра внутренних дел Ростислава Смирнова, хотя белорусская армия продолжает обучение вблизи границы с Украиной, однако они не готовы вступить в войну. На это вполне логичны причины – мотивация белорусских военных, наличие вооружения и количество личного состава. К настоящему моменту вероятность вторжения белорусов – незначительна.