Россия копит силы на границе Беларуси и перемещает "Искандеры": Бульба сказал, чего они боятся
На белорусском аэродроме вблизи Украины стало больше техники и российских военных. Москва также перебрасывает на территорию страны "Искандеры", которые могут нести ракеты с ядерными боеголовками.
Об этом 24 каналу рассказал основатель первого военного братства Беларуси Сергей Бульба. Он отметил, что все поезда, которые идут с российской техникой, находятся под охраной белорусского ОМОНа.
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Россия перебрасывает "Искандеры" в Беларусь
Бульба отметил, что российские оккупанты переоборудовали штурмовики для того, чтобы они были способны нести тактическую ядерную ракету.
Во-вторых, со стороны России идет разговор о том, что в Беларусь передаются комплексы "Искандер", которые также способны применять ракету с ядерной боевой частью,
– сказал основатель первого военного братства Беларуси.
По его словам, россияне заявили, что белорусам не передаются технологии, по которым были сделаны соответствующие модернизации, а также само тактическое ядерное оружие.
Все это, заметил Бульба, говорит о том, что россияне делают это для себя, а не для белорусов.
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Белорусский ОМОН охраняет поезда с российской техникой
Бульба рассказал, что власти Беларуси и России боятся действий белорусских партизан на железной дороге. Поэтому сейчас все поезда, которые идут с российской техникой, охраняет белорусский ОМОН.
Не зря неделю назад проходили учения ОМОНа вместе с армейскими спецназовцами. Легенда учений была в том, что какой-то небольшой городок был захвачен повстанцами или диверсантами-белорусами из Украины и сейчас они деблокируют его,
– отметил основатель первого военного братства Беларуси.
К тому же, отметил он, руководство белорусской железной дороги вызывает работников, у которых есть украинские корни. У каждого расспрашивают об их родственниках, а также о том, как и за кого они голосовали. Если возникают сомнения, людей отправляют на полиграф.
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