После нового дерзкого закона Путина: Братчук оценил опасность для Украины из Приднестровья

После решения Кремля упростить предоставление российского гражданства в непризнанном Приднестровье снова заговорили о возможных новых рисках для Украины. В Кишиневе считают, что Москва может использовать это, чтобы собрать там дополнительный мобилизационный ресурс и еще раз напомнить о своем присутствии в регионе.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала оценил, насколько реальна угроза с этого направления для Украины. По его словам, риски и провокации остаются, но сейчас ситуация с украинской стороны является контролируемой.

Есть ли угроза из Приднестровья для Украины?

Пока на территории непризнанного Приднестровья остаются российские военные, это направление нельзя считать нейтральным или безопасным.

Напомним! 15 мая 2026 года Владимир Путин подписал указ, который позволил жителям непризнанного Приднестровья получать российское гражданство по упрощенной процедуре. Для этого не нужно жить в России, знать ее язык, историю или законодательство – достаточно быть совершеннолетним или принадлежать к отдельно прописанным категориям детей и недееспособных лиц и проживать в Приднестровье на момент вступления указа в силу.

Дополнительное внимание к нему сейчас привлекло и упрощение российского гражданства для жителей анклава, которое в Киеве рассматривают как еще один способ Москвы напомнить о своем присутствии в регионе и сохранить там рычаг влияния.

Пока там есть российские оккупанты, это территория временно оккупированной части Республики Молдова. Поэтому, конечно, риски и вызовы на сегодня существуют,

– сказал Братчук.

По его оценке, сейчас Кремль скорее пытается не открыть новый полноценный фронт, а показать, что он и дальше может влиять на ситуацию через Приднестровье.

Украинская граница на этом участке прикрыта, но это не отменяет опасности локальных провокаций, тем более когда Россия использует любое пространство для давления и дестабилизации.

Провокации возможны. Пока есть ФСБ, они могут придумывать все, что угодно,

– подчеркнул он.

В то же время украинская сторона, по его словам, понимает эти риски, следит за ними и готова реагировать.

К слову! Оперативное командование "Запад" сообщило, что Украина усиливает оборону на юго-западной границе из-за нестабильной ситуации с безопасностью и присутствия российского контингента в Приднестровье. Речь идет об укреплении инженерных рубежей, логистики, медицинской инфраструктуры и системы национального сопротивления.

Окончательно снять эту проблему можно будет только тогда, когда Молдова восстановит контроль над временно оккупированной территорией.

Россияне таким образом хотят снова показать, что они там присутствуют. Показать всем: "Мы там есть, мы присутствуем, мы можем влиять на ситуацию". Это внутреннее дело Молдовы, но Республике Молдова стоит закрыть этот вопрос с временно оккупированными территориями,

– сказал Братчук.

Для Украины это означает, что за этим направлением и дальше надо внимательно следить. Пока там остается российское присутствие, Кремль будет использовать Приднестровье как инструмент давления и возможных провокаций.

Что известно о напряжении вокруг Приднестровья?

Украинские пограничники отмечали, что сейчас на участке границы со стороны Приднестровья не фиксируют ни усиления нарядов, ни провокационных действий. В то же время сам регион и дальше рассматривают как риск безопасности, потому что он остается инструментом российского влияния на Молдову и Украину.

16 мая 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Россия ищет в Приднестровье новых солдат и одновременно пытается обозначить этот регион как якобы свой. Он поручил МИД и спецслужбам подготовить предложения по совместной с Молдовой реакции на действия Москвы.

16 мая 2026 года Майя Санду заявила, что Россия использует раздачу паспортов в Приднестровье как инструмент для мобилизации людей на войну против Украины. Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну также сказал, что Кремль пытается набрать как можно больше солдат.