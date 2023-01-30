Ничего не может, кроме бряцания ядерным оружием, – политолог о страхах самой России

Россияне намеренно шантажируют Запад ядерным оружием, потому что не имеют других рычагов влияния. Впрочем, российское руководство само очень боится последствий.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, Россия в первую очередь сама не хочет превратиться в "ядерный пепел".

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Зачем россияне шантажируют Запад ядерной войной

Игорь Эйдман убежден, что политика ядерного шантажа – это мейнстрим российской политики.

Кроме бряцания ядерным оружием, они ничего не могут,

– подчеркнул он.

По его словам, война против Украины ясно показала, что традиционное вооружение в России на уровне еще советских времен.

"Таким оружием не испугать Запад, НАТО. Единственное, чем они могут угрожать – это ядерное оружие", – пояснил он.

По мнению Эйдмана, именно таким шантажом уже давно занимается президент России Владимир Путин. Однако политика ядерного шантажа не изолирована от других частей российской политики и жизни. Она напоминает расхваливание россиянами танков "Армата", которые никто не видел нигде, кроме парадов.

"Пафоса и понтов много, а в реальности там все уже сгнило, поржавело и не в рабочем состоянии. И это одна из причин, почему этот ядерный шантаж не имеет успеха", – отметил он.

По словам политолога, это не испугало западные страны, как надеялся Путин, а наоборот усилило их поддержку Украины.

Эта история провальна для фильмов, которые будут пиарить западных политиков по типу Бориса Джонсона: "какие они смелые, выдержали наезды Путина и его шантаж". Только для этого и ни для чего другого, вероятно, этот шантаж не годится,

– добавил он.

Так что никакого другого влияния на западных политиков угрозы Путина не будут иметь.

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Боится ли сама Россия ядерной войны

Игорь Эйдман рассказал, что сама Россия безусловно никакую ядерную войну начинать не хочет.

Надо быть вообще безумным, чтобы начать ядерную войну. У них совсем другие планы на жизнь,

– объяснил он.

По его словам, россияне не планируют, чтобы все то, что они нажили на протяжении всей жизни, в один прекрасный момент превратилось в один ядерный пепел.

Вероятно, российское руководство хочет создать новое дворянство, которое будет руководить государством на века вперед.

"Усадьбы у них есть, осталось только людей туда записать. И тогда новое дворянство готово", – добавил он.

Такие заявления России – это безысходность.

"Об этом достаточно смело сказала, что от нее неожиданно, Маргарита Симоньян. Они считают, если дадут заднюю, то Запад и Украина соответственно не будут пятиться, а будут продолжать их давить", – подчеркнул политолог.

По его мнению, россияне боятся остановиться и сдать те позиции, которые захватили, потому что это значит расписаться в собственной профессиональной непригодности.

Проиграть эту войну для них – это потерять власть, а это означает потерять свободу и, возможно, даже жизнь,

– сосредоточил внимание он.

Поэтому они продолжают, несмотря на все, пытаться как-то "вгрызаться" в украинские позиции.

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