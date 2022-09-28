США уже знают, что сделают с россией, если она нарушит ядерное табу

Украинцам хочется, чтобы США публично высказались о том, что думают об уже открытых ядерных угрозах россии.

Вашингтон сохраняет интригу

Чтобы ударили кулаком и сказали четко, что ждет московию: перечислили все опции. Подпереть московию под стеночку, так сказать. Такова логика приверженцев соответствующего подхода.

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Администрация Байдена выбрала другой вариант. В непубличной коммуникации напрямую с московией сказали все, что думают. А в публичной коммуникации заявили только о катастрофических последствиях, если московия нарушит табу на применение ядерки

Тем самым сохранили пространство для маневра, что очень важно в управлении эскалацией, когда не загоняешь себя в очень жесткие рамки, и определенный уровень неопределенности относительно ответа, который тоже должен сдерживать московию.

Дипломатическое мастерство

Хотя у меня, к слову, ощущение, что главный аргумент, на который делают ставку США, – это превращение московии в парию, если будет нарушено ядерное табу.

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А вообще, США сделали довольно неплохо – нашли баланс между тем, как помочь Украине, но при этом не дать никакого легитимного повода московии для неконвенционной эскалации и переложить на кремль всю ответственность за эскалацию, которая в глазах большинства нелегитимна.

А быть перед выбором "либо неконвенционная эскалация даже небольших масштабов, либо включать заднюю" – это такое себе удовольствие. Поэтому и мобилизация, и иранские БПЛА, чтобы расширить поле для маневра.

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