Украинские специалисты прошли обучение по сбору обломков ядерного оружия в США, – Defense One

Военнослужащие ВСУ и сотрудники СБУ провели неделю в Национальной лаборатории Айдахо. В течение этого времени они изучали и отрабатывали методы сбора обломков для ядерной экспертизы после детонации.

При необходимости собранные обломки позволят подтвердить происхождение примененного оружия, передает 24 Канал со ссылкой на Defense One.

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Что известно об обучении украинских специалистов

Издание отмечает, что ядерная безопасность является важным элементом стратегии сдерживания США. Отслеживание происхождения материала, который использовали в ядерном устройстве, позволяет привлечь к ответственности любое государство, причастное к ядерному терроризму.

Сотрудник директората лаборатории Айдахо Дэвид Чичестер считает, что применение Россией ядерного оружия в Украине маловероятно. Однако Украина хочет подготовиться к вероятной угрозе ядерного нападения.

Во время обучения украинские специалисты научились надлежащих методов подготовки подметания загрязненных территорий, сбора пыли и мусора. А также поняли, как правильно размещать его в радиационно-экранных контейнерах.

Украинские специалисты поблагодарили американцев за полученные знания и приобретенные навыки.