Россию Путина ждет "радиоактивный распад": ускорит ли его Украина

В Украине продолжается восьмой месяц полномасштабного вторжения России. Впрочем, с каждым днем агрессор приумножает количество своих позорных поражений. И чем больше их становится, тем больше тактика главного "автора" войны Владимира Путина напоминает поведение загнанной бешеной крысы.

Все, чем он может скрыть ничтожество своего режима и воображаемой "второй армии мира", – это массовые теракты, которые ежедневно уносят жизни мирных украинцев, и угрозы вбросить весь мир в бездну ядерной войны, жерло которой разверзнется в Украине. О том, действительно ли все так страшно и сможет ли Украина справиться еще и с таким "апокалиптическим" вызовом, сайту 24 канала эксклюзивно рассказал народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Олег Дунда.

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Что на уме у страны-террориста и почему стоит всерьез воспринимать ее ядерные угрозы

Украина должна относиться к ядерным угрозам России как к повышению ставок и шантажу и соответственно реагировать на него или как к реальной перспективе?

К ядерным угрозам России нужно относиться очень серьезно. Хотя и вряд ли они могут использовать это сейчас. Ведь это – инструмент последней надежды. И они могут его использовать в тот момент, когда, по их мнению, встанет вопрос физического существования политической элиты Москвы.

Но это не говорит, что на ядерные угрозы России не следует реагировать уже сейчас. Даже наличие таких угроз в информационном поле влияет на общество демократического мира и, соответственно, на принятие решений их правительствами. А также влияет на существующую ядерную безопасность мира.

Безъядерные государства начинают задумываться о необходимости изменения своего статуса. Поскольку, оказывается, член Совбеза ООН не исключает для себя возможность использования ядерного оружия против безъядерного государства. Соответственно, Россия должна получить отпор уже сейчас.

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Как оставить Путина без любимого "оружия"

Согласно этим сценариям, как мы должны реагировать в каждом из случаев? Реакция должна быть одинаковой или стоит проявить креативный подход?

Для эффективного противодействия ядерному шантажу России Украина и страны Запада должны использовать смесь инструментов: как официальных публичных заявлений, так и непубличных асимметричных действий. Публичные заявления для умиротворения мирового общества и руководства неядерных государств. Ассиметричные действия – для наведения беспорядка и хаоса в системе руководства российской империи. Чтобы возможности и желание использования ядерного оружия у Москвы не было.

Какие превентивные действия Украины, по вашему мнению, смогли бы выбить ядерный козырь из рук Путина?

К этой задаче Украина должна подходить достаточно креативно и асимметрично, исходя из наших сильных сторон. Украина известна своим мощным IT-потенциалом. Этот потенциал и следует использовать. Когда-то Израиль показал такой пример на Иранской ядерной программе.

Здесь может быть множество объектов для "удара".

Это может быть "удар" по банковской системе и наведение беспорядков в обществе.

Также может быть "удар" по критической инфраструктуре российской империи. К примеру, приведение в аварийное состояние Саяно-Шушенской ГЭС или подобных важных элементов инфраструктуры.

Возможен удар по IT-системах промышленного сектора российской империи, инфраструктуре транспортировки нефти и газа.

В конце концов, это может быть удар по IT-системах ВКС РФ в виде спутниковой сети и элементах ядерной триады.

Возможностей в направлении киберпространства множество, и мы в состоянии это выполнить.

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А какие превентивные действия стран Запада "обезоружили" бы Путина в этом смысле?

Во-первых, это должен быть ответ в публичном пространстве – посредством заявлений о нанесении ответного ядерного удара по российской империи. Это успокоит Путина, потому что он понимает язык силы. Во-вторых, это должна быть помощь Украине в ее кибератаках. И, в-третьих, это должен быть непубличный и стратегический ответ, на который нельзя отвечать ядерным шантажом.

Такой ответ возможен только единственный – это создание и поддержка вооруженных акций неповиновения в национальных республиках российской империи. Даже при всей своей отмороженности Москва не сможет отвечать ядерным ударом по Казани или Элисте, если там начнутся местные бои за независимость.

Стоит это недорого, и ситуация до этого созрела. Фактически регионы российской империи должны пылать, наводя хаос в системе управления российской империи и чувство беспомощности. Путин должен подозревать каждого регионального руководителя в потенциальном предательстве. Система управления должна развалиться изнутри.

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Либо мы, либо они: что будет, если Россия таки решится задействовать ядерку

Рассмотрим худший сценарий: если Россия решится задействовать тактическое ядерное оружие на территории Украины, какими должны быть наши дальнейшие действия?

Это для нас ничего в наших действиях не меняет. Потому что ситуация такова – либо Украина будет существовать, либо российская империя. Мы вынуждены будем еще увеличивать наши ВСУ и фактически ставить странам Запада вопрос ребром – вы так же воюете бок о бок с нами и обязаны применить все имеющиеся у вас вооруженные инструменты противодействия.

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Верите ли вы, что война в Украине в итоге закончится денуклеаризацией России? И как именно этот вопрос может решиться?

Я знаю, что так и будет, потому что исторический процесс запущен. Российская империя обречена на распад. И, соответственно, обречена на денуклеаризацию. Это связанные вещи. Денуклеаризация без распада российской империи невозможна. И не нужно бояться того, что якобы ядерное оружие разойдется по небольших неконтролируемых государствах.

Во-первых, эти государства не могут содержать и пользоваться ядерным оружием. Во-вторых, Украина, Беларусь и Казахстан являются яркими примерами, как все будет происходить. Руководство или "князья" новых независимых республик так будут заинтересованы в признании миром своей легитимности, признании своего личного управления территориями и получении гарантий существования новых стран, что отдадут все ядерное оружие и очень быстро.

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