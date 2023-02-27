После падения Путина следует взять под контроль ядерное оружие России: как это можно сделать

Контролировать ядерную безопасность в мире можно только совместными усилиями. Научные обсуждения наиболее вероятных условий сдерживания агрессии России на этом фоне уже активно ведутся.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной организации малых общин Алексей Буряченко. По его словам, денуклеаризация России должна быть контролируемой.

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Опасность со стороны России

Алексей Буряченко пояснил, что на украинских полях во многом будет определена дальнейшая политическая судьба России.

Денуклеаризация, лишение ядерного статуса, удовлетворение инициатив некоторых народов и субъектов федерации на отделение от Московии – это уже вопрос следующего периода,

– заметил он.

По мнению политолога, ситуация, которая сейчас наблюдается с ООН, к сожалению, не позволит решить эти вопросы.

"Россия в Совбезе ООН абсолютно незаконно. Непонятно, на каких основаниях она считается правопреемником этого статуса Советского Союза", – обратил внимание он.

Буряченко сообщил, что многие страны боятся, что отзыв России из Совбеза ООН может подтолкнуть его к неконтролируемым последствиям.

Следующим шагом после падения путинского режима в мире предлагают определить новые геополитические конструкции безопасности,

– рассказал он.

К тому же, они будут качественно отличаться от нынешних.

Алексей Буряченко объяснил, как взять под контроль ядерное оружие: смотрите видео

Как можно ликвидировать российскую ядерную угрозу

Алексей Буряченко отметил, что нужно предлагать конкретные действия.

Нужно брать обращение ядерного оружия под контроль надгосударственного учреждения,

– заметил он.

По мнению политолога, лидерами в этом процессе должны выступить 3 субъекта: Европейский Союз, США и Китай. Если они договорятся между собой о передаче прав на принятие ключевых решений институций, то и меньшие ядерные страны будут вынуждены "идти в коридоре этих решений".

"Нет сейчас политической возможности вообще в мире, чтобы лишить какую-то страну и особенно такую большую и неконтролируемую, как Россия, ядерного оружия", – убежден он.

Буряченко рассказал, что принуждение взять тотальный контроль российского ядерного оружия – это уже более реалистичная перспектива, которую можно реализовать.

Рычаги решений

Политолог подчеркнул, что денуклеаризация России может происходить только под наблюдением. Однако Совбез ООН не справится с этой миссией.

Наибольший риск Западного мира – неконтролируемое использование ядерного оружия после теоретического развала России,

– заметил он.

По его словам, следует изменить мировую архитектуру безопасности.

"Это в любом случае может произойти после падения Путина и путинского режима", – подчеркнул он.

Буряченко объяснил, что сейчас активно обсуждаются предложения по реализации задуманного. Впрочем, самое важное – сбалансированное решение между Китаем, США и ЕС.

Нужно найти такой вариант, чтобы минимизировать угрозу от России, но отражать основные потребности, интересы как ключевых мировых игроков, так и игроков, которые в принципе в мире либо формально, либо неформально имеют ядерное оружие,

– подчеркнул он.

По его мнению, это сложная задача.

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