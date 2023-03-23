Враг увеличил количество ракетоносителей в море, угроза ударов чрезвычайно высока, – ОК "Юг"

Российские захватчики увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Украинские военные предупреждают, что угроза обстрелов чрезвычайно высока.

Российские террористы увеличили количество своих ракетоносителей в море утром 23 марта во время воздушной тревоги. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" полковник Владислав Назаров.

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Общий зал – до 24 "Калибров"

В Черном море корабельная группировка врага составляет 15 единиц. Среди них 2 надводных и столько же подводных ракетоносителей.Общий залп может достигать 24 "Калибров". Также украинские защитники отслеживают активность вражеской авиации.

Приоритеты врага – объекты критической и военной инфраструктуры, логистические и транспортные объекты. Угроза ракетных ударов остается очень высокой. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, оперативно переходите в укрытие,

– подчеркнул Назаров.

Также спикер ОК "Юг" призвал ни в коем случае не разоблачать работу систем нашей противовоздушной обороны, а еще не информировать врага. "Ни яркое видео или фото не стоит человеческих жизней, которые мы защищаем", – подчеркнул полковник.

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Наев назвал потенциальные цели новых российских атак

Нанося ракетные удары по Украине, Россия стремится осуществить гуманитарную катастрофу. Оккупанты хотят достичь этой цели путем уничтожения объектов критической инфраструктуры в крупных городах. Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он добавил, что отдельными целями могут быть и военные объекты.

Наев также отметил, что противник продолжает совершенствовать тактические приемы, согласованные по времени и целям. "Их основная цель – это энергетические объекты Украины", – подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.

Также он добавил, что, конечно, отдельными целями врага могут являться места размещения образцов вооружения и военной техники иностранного производства, а также районы сосредоточения войск. Однако силы и средства разведки пытаются постоянно разоблачать намерения противника, а для защиты таких объектов принимаются все меры.