Активно следит разведка: фиксируют ли передвижения войск на белорусской границе и есть ли угроза
Направление границы с Беларусью все еще является угрожающим. В то же время Украина не фиксирует передвижения войск на этом направлении.
Об этом сообщил спикера ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы-Украина".
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По его словам, угроза со стороны Беларуси будет сохраняться, пока эта страна будет оставаться под влиянием России. И, как отметил представитель, Украина не стоит в стороне, и наращивает оборонительные возможности на границе.
На данный момент мы не фиксируем каких-то нестандартных ситуаций, перемещения техники, личного состава белорусской армии,
– отметил Демченко.
При этом он подчеркнул, что создания группировки, которая могла бы представлять угрозу нашей стране – нет.
"Но учитывая риски – за тем, что происходит вглубь территории Беларуси активно следит разведка", – заметил Демченко.
Что нового наговорил Лукашенко
- Белорусский диктатор Александр Лукашенко недавно назвал участие военных КНДР в войне против Украины – эскалацией.
- При этом эти сообщения он назвал "глупостью" и заявил, что Владимир Путин "никогда бы не стал привлекать армию другой страны" к боевым действиям.
- Хотя сам Путин таки решился подтвердить вовлеченность военных КНДР в войне против Украины.