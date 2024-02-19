Сколько солдат Россия держит на границе с Украиной и чего стремится враг

Украина продолжает укреплять границы с врагом. Пограничники рассказали, имеет ли Кремль достаточно сил, чтобы осуществить повторное вторжение.

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко объяснил в эфире Media Center Ukraine, действительно ли Россия может напасть с Севера Украины, пишет 24 Канал.

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Есть ли угроза повторного нападения из Беларуси

Если говорить о направлении границы с Беларусью, то в России нет достаточных сил там, чтобы осуществить повторное вторжение,

– заявил Демченко.

Он припомнил, что Россия вывела все свои подразделения из Беларуси, которые находились там или на подготовке, или на слаженности действий с белорусскими подразделениями. Все они находились на полигонах.

"Когда эти подразделения были выведены на территорию России, то в рамках ротации новых заведено не было", – заверил Демченко.

Он пояснил, что это направление остается угрожающим, однако угрозы пока с этой стороны нет.

Однако, еще раз отмечу, что мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций,

– пояснил Демченко.

По его словам, даже несмотря на нынешнюю ситуацию, Украина продолжает наращивать наши оборонительные способности, чтобы противодействовать любым вызовам, если ситуация изменится.

Какова ситуация на границах с Россией

По границе с Россией, то с той стороны враг имеет определенное количество своих сил. Это ориентировочно 19 – 20 тысяч военнослужащих. И, опять же, если брать всю протяженность границы с Россией, которую контролирует Украина, то тех сил, которые имеет Россия на этом направлении, недостаточно для полномасштабного вторжения,

– заявил Демченко.

По его словам, нельзя исключать, что даже, если Россия прибегнет к каким-то шагам, то это будут более тактические действия.

"И опять же – все действия, которые Россия осуществляет на границе с Украиной, направлены на то, чтобы Украина держала необходимое количество своих подразделений, усиливая это направление и не перебрасывала их на более важные направления, где сейчас ведутся полномасштабные боевые действия", – подытожил Андрей Демченко.

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