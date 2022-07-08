Армия беларуси активизировалась, а страна продлила запрет на полеты, – Генштаб

В настоящее время белорусская армия ведет разведку в приграничных с Украиной регионах. Кроме того, беларусь продлила запрет полетов над страной по меньшей мере до середины осени.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил беларуси продолжают проявлять свою активность и чрезмерное любопытство. Тем временем на северском направлении пока без изменений.

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Что происходит на Волыни и Полесье

Согласно данным Генштаба, по этим направлениям белорусы ведут разведку и усиливают меры противодействия техническим средствам разведки, прежде всего БпЛА.

Страна продлила запрет на полеты.

Самопровозглашенные власти беларуси продлили действие закрытия воздушного пространства над южной частью страны до 7 октября текущего года. Следует отметить, что запрет на полеты гражданских воздушных судов действует с 24 февраля текущего года.

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Заметим, что самопровозглашенный президент александр лукашенко продолжил военные учения в стране до середины июля.

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