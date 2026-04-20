Отчаянный шаг Путина: что задумал Кремль в отношении Лукашенко и реально ли наступление из Беларуси

Россия никак не может реализовать свои планы и перехватить инициативу на фронте в Украине. На фоне этого усиливается активность вооруженных сил на территории Беларуси.

В приграничье с Украиной Беларусь развивает дорожную инфраструктуру и обустраивает артиллерийские позиции. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, о чем свидетельствуют действия Лукашенко и реальное ли наступление с белорусской стороны.

Кстати Россия использует территории Молдовы, Румынии и Беларуси для пролета БПЛА в Украину, – Игнат

Что задумал Путин?

Политолог Артем Бронжуков заметил, что Путин сейчас является неудачником, который планировал быстро захватить украинские земли, однако вместо победы за 3 дня получил затяжную войну.

Российский диктатор сейчас рассматривает несколько вариантов дальнейших шагов, среди которых – открытие второго фронта в Европе. По его мнению, благоприятным сценарием для Путина станут потенциальные шаги для открытия второго фронта в какой-то из стран Балтии или наступление на государства НАТО.

Представим ситуацию, когда он проводит гибридные действия в Эстонии, создает в Нарве так называемую народную республику, не получает на это никакого ответа от НАТО, тогда он подтвердит тезис, что альянс существует только в юридической плоскости, а реальной силы не имеет. Тогда Путин будет тем политиком, который забьет последний гвоздь в НАТО,

– заявил Бронжуков.

Ведь США и Европа не готовы сейчас совместно противодействовать угрозам, которые есть. А Вашингтон еще и посеял хаос в мире, начав войну против Ирана.

Какова роль Беларуси в планах Путина?

Бронжуков отметил, что глава Кремля уже давно пытается втянуть в войну Минск, но Лукашенко изо всех сил сопротивляется. Самопровозглашенный президент Беларуси осознает, какие последствия для него это может иметь.

Для России очень важно использовать Беларусь, потому что это неплохой плацдарм для проведения боевых действий против стран Балтии, Польши. Это значительно усилит возможности Путина в логистическом контексте,

– сказал политолог.

Поэтому, добавил Бронжуков, Россия сейчас готовится, создавая удачный плацдарм. Она может начать открывать второй фронт, как только убедится, что не получит в ответ решительного сопротивления. Сначала это могут быть гибридные атаки дронами или провокации по созданию квазигосударств.

К теме! Минобороны России обвинило ряд европейских стран в планах усилить поставки беспилотников в Украину, опубликовав "адреса" этих мест. Там заявили, что это приведет к резкой эскалации на всем европейском континенте.

Выгодно ли Беларуси открывать фронт с Украиной?

Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач считает, что сейчас никому не выгодно открывать этот фронт – ни Лукашенко, ни Путину, ни тем более Украине.

Но и Путину, и Лукашенко выгодно торговаться, выгодно создавать впечатление, что этот фронт может быть открыт,

– отметил Длигач.

Лукашенко не может втягиваться на 100% в войну, поскольку торгуется с Западом. К тому же это станет концом его режима, потому что украинские дроны очень быстро уничтожат инфраструктуру Беларуси.

По его словам, даже начало боевых действий со стороны Беларуси приведет не к тому, что Украина будет вынуждена перебрасывать бригады и корпуса на север, а к быстрому уничтожению логистики этой страны. И это понимают Путин и Лукашенко.

Кроме того, белорусское войско не такое большое, чтобы радикально что-то изменить. Поэтому, по мнению главы Adventer Group, ситуация там и в дальнейшем будет оставаться в подвешенном состоянии.

Хотя, не исключает Длигач, возможны какие-то провокации. Речь идет о попытках оторвать Лукашенко от Соединенных Штатов Америки и переговоров, заставить его втянуться в войну против Украины. Конечно же, это будет не в интересах Беларуси и самого Лукашенко.

Насколько реальна угроза со стороны Беларуси?

Белорусский политический аналитик и консультант Вадим Можейко в свою очередь отметил, что пока Лукашенко находится у власти, россияне могут как угодно использовать белорусскую территорию. То есть угроза со стороны Беларуси является постоянной.

В то же время сейчас, заметил он, учитывая другие факторы, вроде заявления о мобилизационной готовности страны, это может свидетельствовать о реальной подготовке к военной эскалации.

Белорусское общество не поддерживает участие страны в войне с Украиной. Однако Лукашенко не сможет помешать, если Кремль захочет использовать территорию для новой агрессии.

Расширение фронта – ужасный сценарий для Украины и Беларуси, но выгодный для России. Но Украина с 2022 года активно мониторит северную границу. Надеюсь, что до этого не дойдет, но риск пока никуда не исчезнет,

– считает Можейко.

Политический аналитик также добавил, что образ Лукашенко как "защитника Беларуси от войны" является манипуляцией, ведь нет никаких доказательств, которые подтверждали бы его сопротивление Путину. Более того, он ведет себя как типичный авторитарный лидер, который акцентирует: "если не я, будет хуже".

На что реально может решиться Лукашенко?

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман заметил, что Украина уже предупредила Лукашенко о последствиях, если Беларусь полноценно втянется в войну.

Конечно же, самопровозглашенному президенту Беларуси известно, как украинские дроны атакуют определенные объекты в России. Такое же ждет Беларусь, но еще с более мощным эффектом. Поэтому, по мнению майора в отставке, вероятность вступления Беларуси в войну маловероятна.

В конце концов на границе с Беларусью есть довольно небольшое количество мест, где можно проехать тяжелой техникой. Эти участки неплохо укреплены и заминированы. Поэтому шансы продвинуться к украинским городам оттуда равны нулю. И сразу по Беларуси полетит мощный ответный удар,

– отметил Гетьман.

В то же время майор в отставке не исключает артиллерийского обстрела по Украине со стороны Беларуси.

Почему снова заговорили об угрозе со стороны Беларуси?