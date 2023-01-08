Эшелоны российских оккупантов в Беларуси: военный эксперт рассказал, готовятся ли к нападению

В Беларусь продолжают прибывать российские оккупанты. Вместе с ними на белорусских полигонах разгружается и техника.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. Также в ближайшие дни в Беларуси начнется обучение белорусской и российской авиации.

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Сил для наступления недостаточно

Харук отметил, что эшелоны с прибывающими в Беларусь российскими военными – это российские мобилизованные для обучения на белорусских полигонах. Пропускная способность российских полигонов ограничена. Использовать для этой подготовки белорусские полигоны вполне рационально.

Несерьезно рассчитывать на какую-нибудь крупную наступательную операцию с привлечением нескольких тысяч российских военных, которые находятся сейчас на территории Беларуси. Очевидно, Беларусь сохраняет свои функции, как такого логистического и тренировочного зажигания для россиян,

– заметил военный эксперт.

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Инструкторы на белорусских полигонах

Он продолжил, что определенным базовым умениям российских мобилизованных научить могут и белорусские инструкторы. Следует учитывать, что в Беларуси фактически есть 2 армии. Есть обычная армия, есть силы специальных операций, элитных.

"Это не наши силы специальных операций, потому что белорусы включают туда и десантные части, которые чуть более компетентны. С другой стороны, ничего не мешает россиянам привезти и своих инструкторов для обучения этих мобилизованных на белорусских полигонах", - подчеркнул Харук.

По его словам, у них одновременно и белорусы могут чему-то научиться.

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