Провокации, чтобы обвинить Украину, – в ГПСУ предупредили об угрозе из Беларуси
В Госпогранслужбе предупредили украинцев о вероятности провокации оккупантов со стороны Беларуси. Россия может готовить провокации на северной границе Украины, чтобы обвинить Киев.
Ситуацию на северной границе для 24 Канала прокомментировал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он подчеркнул, что ситуация на границах контролируется.
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В ГПСУ рассказали, обнаружили ли в Беларуси ударную группировку
Демченко сообщил, что Украина не обнаружила на территории Беларуси ударной группировки, которая может совершить вторжение.
Мы готовимся к любому развитию любой ситуации, потому что врага нельзя недооценивать. Мы продолжаем укреплять границу, но не видим, чтобы на территории Беларуси была сформирована такая ударная группировка, которая готова осуществить вторжение на территорию Украины,
– заявил он.
Спикер ГПСУ отметил, что "нельзя исключать развития любых сценариев". В частности, он предупредил, что оккупанты могут готовить провокации "в том числе – с целью обвинить в чем-то Украину".
Демченко напомнил, что Украина – не агрессор, а Беларусь поддерживает Россию в войне против нашей страны и помогает Кремлю.
"Украина обороняется и мы будем делать все, чтобы обеспечить безопасность и оборону нашей границы", – резюмировал он.
В ОК "Север" предупредили о возможных провокациях врага
- Оперативное командование "Север" утром 23 февраля предупредило о возможных провокациях россиян. В частности, оккупанты могут готовить провокации к годовщине полномасштабного вторжения.
- В ОК "Север" ссылаются на данные разведки, которая зафиксировала движение колонн военной техники врага в районе границы с Черниговской областью. Разведчики зафиксировали колонну без знаков распознавания и живую силу, одетую в пиксель, похожий на форму ВСУ.
- В ВСУ подчеркнули, что Силы обороны Северщины держат ситуацию под контролем и не планируют никаких провокаций.
- В Генштабе ВСУ утром 23 февраля сообщили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено.
- В то же время, россияне обстреляли из минометов и артиллерии село Михальчина Слобода в Черниговской области.