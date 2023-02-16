Угроза вторжения из Беларуси: Лукашенко ответил, планирует ли вводить войска в Украину
В медиапространстве все чаще обсуждают, возможно ли новое вторжение врага из Беларуси. Лукашенко ответил, планирует ли вводить свои войска в наше государство.
Об этом самопровозглашенный президент рассказал на пресс-конференции, со ссылкой на белорусские СМИ информирует 24 Канал.
Читайте также У России есть два плана по ситуации в Украине – это Беларусь и Молдова, – Данилов
Отметим, прихвостень Путина снова цинично заговорил о якобы каких-то угрозах для Беларуси со стороны Украины еще до начала российского вторжения. Впрочем, на этот раз о карте уже не упоминал.
Диктатор подчеркнул, что Россия и Беларусь являются союзниками. В частности, имеют общую военную группировку. В то же время Лукашенко пытался заверить, что Россия никогда не просила, чтобы Беларусь начала войну против Украины.
Самопровозглашенный президент также заявил, что якобы не планирует вводить свои войска в наше государство.
Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси,
– цинично сказал Лукашенко.
Смотрите также Поставщик "Лад" и надежда матерей десантников: благодаря кому ВДВ России были уничтожены в Украине
Что говорят в ВСУ об угрозе вторжения из Беларуси
- Утром 16 февраля в Генштабе ВСУ сообщили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
- В Ровненской области украинские военные укрепляют линию обороны границы. Местные жители помогают защитникам. Более того, люди подчеркивают, что при необходимости "помогут" нежелательным гостям вернуться быстро домой.
"Мы же лучше знаем тропы, где, какие есть. Отправим обратно их туда в пакетах. Воды много сейчас, можно бросать в реку с моста, они домой поплывут себе", – отмечают местные жители.
- Ранее командующий группировкой Сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк подчеркнул, что если российские войска вместе с белорусами попытаются снова наступать на Киев, то украинские защитники приготовили для них "много неожиданностей".