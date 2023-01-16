Есть 2 самых опасных пути: как Ровенская область готовится к возможному нападению из Беларуси

Военные эксперты предупреждают о новом возможном наступлении россиян со стороны Белоруссии. Если оккупанты отважатся на такой нелепый шаг, то в Ровенской области их встретят должным образом.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Он напомнил, что в Ровенской области 229 километров общей границы с Беларусью.

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По словам Коваля, разговоры о вероятном наступлении российских войск на Украину с севера, в частности на Ровенскую область, ведутся постоянно.

Сегодня в Ровенской области спокойно. Все 229 километров границы незыблемы. Мы работаем над планами обороны городов и поселков на случай вероятной агрессии врага,

– отметил председатель Ровенской ОВА.

По его словам, речь идет о защите не только пограничных общин, но и всей области.

Где может наступать враг в случае нападения с территории Беларуси

Как рассказал Коваль, в районе Ровенской области через украинско-белорусскую границу проходят 2 больших автодороги:

первая – в районе украинского села Прикладники и белорусского Невеля;

вторая – возле села Городище Дубровицкого района.

Если бы россияне отважились на новое наступление, то именно по ним, вероятно, пытались бы зайти колонны вражеской техники.

"Эти самые большие автодороги потенциально самые опасные. Но они полностью защищены с нашей стороны", – подчеркнул Коваль.

Виталий Коваль рассказал, как Ровенская область готовится встречать врага: смотрите видео

Как в Ровенской области готовятся к вероятному наступлению россиян

Он добавил, что пересечь границу с Беларусью в других местах, а тем более продвинуться вглубь области для россиян будет нереально. Ведь на их пути на севере Ровенской области может возникнуть много водных препятствий.

Виталий Коваль Председатель Ровенской ОВА Кроме десятков рек, на территории Ровенской области есть 556 километров ирригационных каналов. Когда-то они использовались для осушения болот. А сегодня имеют также и защитную функцию, потому что из-за большого количества осадков наполнены водой.

Он добавил, что в целом вся территория от границы до Варшавской трассы – это труднопроходимая, болотистая местность. К тому же, украинские военные проработали каждый наименьший участок и предприняли ряд шагов в подготовке к обороне области.

Есть обширная территория заминирований.

Подготовлены противотанковые рвы и фортификационные сооружения.

Силы обороны совместно с лесниками подготовили места сдерживания агрессора.

Заминированы мосты, которыми враг мог бы потенциально воспользоваться.

"Простые жители Ровенской области – это еще одна армия"

Как рассказал глава Ровенской ОВА, также ежедневно проводится слаживание боевых подразделений, защищающих Ровенскую область. По словам Коваля, местное население также активно вовлекается в подготовку обороны области.

Простые жители Ровенской области – это еще одна армия и очень мотивированная. Ведь Ровенская область – это край партизанской славы, здесь исторически было очень сильное движение сопротивления,

– подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что регион не сломили ни фашистские оккупанты, ни коммунистические власти, которые насаждали свои порядки.

"Ровенская область – это территория, где враги погибнут"

Коваль отметил, что если военно-политическое руководство Беларуси позволит россиянам пойти в наступление на территорию Ровенской области, то их здесь не ожидает ничего хорошего.

"Это территория, где враги просто погибнут. Что касается того, что к наступлению присоединятся белорусы, то мы к таким прогнозам относимся сдержанно. Ведь уровень поддержки российской агрессии против Украины среди самих белорусов чрезвычайно низок", – отметил руководитель Ровенской ОВА.

Впрочем, он не исключает, что Россия может заставить белорусов присоединиться к наступлению на Украину. Или, по словам Коваля, враг может устроить провокации, переодев свои подразделения в форму белорусских военных.

Нам неважно, как будет выглядеть враг, пытающийся зайти на территорию Украины через Ровенскую область. Мы точно его достойно встретим. Здесь будут кровавые болота,

– подчеркнул глава Ровенской ОВА.

Оборону Ровенской АЭС существенно усилили

Особый акцент руководство региона сделало на укреплении защиты Ровенской АЭС, расположенной в 60 километрах от границы с Беларусью.

Виталий Коваль Председатель Ровенской ОВА Оборона города Вараш, где расположена Ровенская АЭС, и самой станции – это приоритет. Сегодня там работают сводные отряды подразделений ВСУ, пограничников, Нацгвардии, полицейских, СБУ. Такого насыщения линии обороны, которая есть сейчас, не было ни месяц, ни два назад.

По словам Коваля, с каждым днем оборона усиливается, особенно в плане военной техники и противовоздушной защиты.

"Мы извлекли уроки из ситуации на других энергетических объектах. Понимая тактику врага, мы укрепили атомную электростанцию и сам город, который является ключевым", – сказал глава Ровенской ОВА.

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