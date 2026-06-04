Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью изданию "Зеркало" заявил, что украинская власть не воспринимает риторику белорусского лидера как непосредственную угрозу, однако внимательно следит за действиями Минска вблизи границы.

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Как ответил Лукашенко Подоляк Подоляк?

Подоляк прокомментировал заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который ранее отреагировал на слова командующего Сил беспилотных систем Украины Роберта "Мадьяра" Бровди о наличии сотен потенциальных целей на территории Беларуси.

Он заявил, что слова Лукашенко имеют преимущественно пропагандистский характер. В то же время он предостерег, что в случае непосредственного вступления Беларуси в войну ситуация для официального Минска будет выглядеть совсем иначе.

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Тогда бегание с полупустым автоматом или, вернее, там с "акашкой" без рожка – это будет детский лепет. Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии, я знаю, обеспечить транзит власти, династию построить (я все это с сарказмом говорю), однако ей было бы желательно сегодня просто молчать,

– сказал Подоляк.

Он отметил, что украинская разведка фиксирует определенную активность на территории Беларуси. Речь идет о перемещении отдельных военных подразделений, строительство лагерей вблизи границы и развитие логистической инфраструктуры.

По его словам, украинские военные четко определили свою позицию относительно возможного использования белорусской территории для атак на Украину.

"Если только начнут оттуда снова пускаться дроны, ракеты, то мы будем считать, что эта территория активно присутствует в боевых действиях со всеми последствиями. Последствия можно увидеть на территории Российской Федерации", – отметил советник руководителя Офиса Президента.

В то же время он подчеркнул, что Украина имеет достаточные возможности для поражения военных и стратегических объектов на большом расстоянии.

Отдельно советник руководителя ОП обратил внимание на развитие украинских дальнобойных возможностей. По его словам, современные технологии позволяют украинским силам наносить удары по важным целям далеко за пределами линии фронта.

Мы видим, что происходит с российской нефтяной инфраструктурой. Соответственно, понимая расстояния внутри Беларуси, точно поверьте, что простреливается вся территория. И в случае необходимости будут уничтожены ключевые объекты,

– заявил Подоляк.

В то же время он уточнил, что сейчас речь идет не о конкретных планах ударов, а о предупреждении о возможных последствиях необдуманных решений со стороны Минска.

Действительно ли украинская власть считает, что Беларусь может напасть?

Несмотря на резкую риторику белорусского лидера, Подоляк отметил, что украинская власть не рассматривает его заявления как непосредственную военную угрозу. В то же время реальные действия Беларуси вблизи границы остаются предметом постоянного мониторинга.

По словам советника руководителя ОП, для полноценного открытия нового фронта Беларусь не имеет достаточного военного потенциала без привлечения дополнительных российских резервов. Он также отметил, что для Кремля было бы выгодно растянуть линию фронта еще на несколько сотен километров, однако пока Россия не имеет необходимых ресурсов даже для активных наступательных действий по всей длине существующего фронта.

Украина продолжает усиливать защиту северной границы и учитывает все возможные сценарии развития событий. При этом Подоляк призвал белорусское руководство учитывать настроения собственного общества, которое, по его мнению, значительно критичнее относится к войне, чем население России.

По словам советника, Киев продолжает внимательно следить за ситуацией и напоминает Минску об ответственности за любые шаги, которые могут привести к прямому втягиванию Беларуси в войну против Украины.

Как реагируют на возможное наступление Беларуси в Европе и США?

В США и Европе по-разному оценивают риски возможного наступления Беларуси на Украину, однако большинство политиков и экспертов считают такой сценарий маловероятным и крайне опасным для Минска.

Бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что такой шаг стал бы "безумием" для белорусского руководства. Он также отметил, что даже в условиях тесного сотрудничества с Россией Беларусь не имеет достаточных военных возможностей для успешных действий против Украины.

В Европе одновременно внимательно следят за военной активностью Беларуси вблизи украинской границы, в частности за учениями и развитием инфраструктуры. Там отмечают, что любое использование белорусской территории для атак на Украину будет рассматриваться как фактическое втягивание Минска в войну.

Сам Александр Лукашенко отрицает планы наступления на Украину и заявляет, что осознает возможные последствия такого шага. Несмотря на это, Украина и ее союзники продолжают усиленный мониторинг северного направления как потенциально рискованного.