Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Дзеркало" заявив, що українська влада не сприймає риторику білоруського лідера як безпосередню загрозу, однак уважно стежить за діями Мінська поблизу кордону.

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Як відповів Лукашенку Подоляк?

Подоляк прокоментував заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який раніше відреагував на слова командувача Сил безпілотних систем України Роберта "Мадяра" Бровді про наявність сотень потенційних цілей на території Білорусі.

Він заявив, що слова Лукашенка мають переважно пропагандистський характер. Водночас він застеріг, що у випадку безпосереднього вступу Білорусі у війну ситуація для офіційного Мінська виглядатиме зовсім інакше.

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Тоді бігання з напівпорожнім автоматом чи, вірніше, там із "акашкою" без ріжка – це буде дитячий белькіт. Як людині обережній, яка хоче дожити до пенсії, я знаю, забезпечити транзит влади, династію побудувати (я все це з сарказмом говорю), проте їй було б бажано сьогодні просто мовчати,

– сказав Подоляк.

Він наголосив, що українська розвідка фіксує певну активність на території Білорусі. Йдеться про переміщення окремих військових підрозділів, будівництво таборів поблизу кордону та розвиток логістичної інфраструктури.

За його словами, українські військові чітко визначили свою позицію щодо можливого використання білоруської території для атак на Україну.

"Якщо тільки почнуть звідти знову пускатися дрони, ракети, то ми вважатимемо, що ця територія активно присутня в бойових діях з усіма наслідками. Наслідки можна побачити на території Російської Федерації", – наголосив радник керівника Офісу Президента.

Водночас він підкреслив, що Україна має достатні можливості для ураження військових і стратегічних об'єктів на великій відстані.

Окремо радник керівника ОП звернув увагу на розвиток українських далекобійних спроможностей. За його словами, сучасні технології дозволяють українським силам завдавати ударів по важливих цілях далеко за межами лінії фронту.

Ми бачимо, що відбувається із російською нафтовою інфраструктурою. Відповідно, розуміючи відстані всередині Білорусі, точно повірте, що прострілюється вся територія. І в разі потреби буде знищено ключові об'єкти,

– заявив Подоляк.

Водночас він уточнив, що наразі йдеться не про конкретні плани ударів, а про попередження щодо можливих наслідків необдуманих рішень з боку Мінська.

Чи справді українська влада вважає, що Білорусь може напасти?

Попри різку риторику білоруського лідера, Подоляк зазначив, що українська влада не розглядає його заяви як безпосередню військову загрозу. Водночас реальні дії Білорусі поблизу кордону залишаються предметом постійного моніторингу.

За словами радника керівника ОП, для повноцінного відкриття нового фронту Білорусь не має достатнього військового потенціалу без залучення додаткових російських резервів. Він також зауважив, що для Кремля було б вигідно розтягнути лінію фронту ще на кілька сотень кілометрів, однак наразі Росія не має необхідних ресурсів навіть для активних наступальних дій по всій довжині існуючого фронту.

Україна продовжує посилювати захист північного кордону та враховує всі можливі сценарії розвитку подій. При цьому Подоляк закликав білоруське керівництво зважати на настрої власного суспільства, яке, на його думку, значно критичніше ставиться до війни, ніж населення Росії.

За словами радника, Київ продовжує уважно стежити за ситуацією та нагадує Мінську про відповідальність за будь-які кроки, які можуть призвести до прямого втягування Білорусі у війну проти України.

Як реагують на можливий наступ Білорусі у Європі та США?

У США та Європі по-різному оцінюють ризики можливого наступу Білорусі на Україну, однак більшість політиків і експертів вважають такий сценарій малоймовірним і вкрай небезпечним для Мінська.

Колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що такий крок став би "божевіллям" для білоруського керівництва. Він також наголосив, що навіть за умов тісної співпраці з Росією Білорусь не має достатніх військових можливостей для успішних дій проти України.

У Європі водночас уважно стежать за військовою активністю Білорусі поблизу українського кордону, зокрема за навчаннями та розбудовою інфраструктури. Там наголошують, що будь-яке використання білоруської території для атак на Україну розглядатиметься як фактичне втягування Мінська у війну.

Сам Олександр Лукашенко заперечує плани наступу на Україну і заявляє, що усвідомлює можливі наслідки такого кроку. Попри це, Україна та її союзники продовжують посилений моніторинг північного напрямку як потенційно ризикованого.