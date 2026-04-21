Это не нужно 3 сторонам: чем для Беларуси обернется открытие фронта с Украиной
- Беларусь рассматривается как возможная площадка для открытия второго фронта против Украины.
- Вступление Беларуси в войну может негативно повлиять на ее логистику, инфраструктуру и режим Лукашенко.
Россия продолжает держать Беларусь в роли возможного плацдарма для нового фронта против Украины. Но для Лукашенко такой сценарий может закончиться значительно быстрее и больнее, чем для Кремля.
Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач в эфире 24 Канала объяснил, что открытие этого фронта не выгодно ни одной из сторон. По его словам, и Путин, и Лукашенко это понимают, но обоим выгодно сохранять впечатление, что такая угроза остается реальной.
Смотрите также Россия готовится к масштабной мобилизации, а потому усиливает ограничения в соцсетях, – Зеленский
Для Лукашенко новый фронт может обернуться ударом
История с возможным открытием фронта со стороны Беларуси сейчас выглядит как подвешенное равновесие, из которого невыгодно выходить никому. Путину не нужен этот фронт, Украине он тоже не нужен, а Лукашенко не заинтересован заходить в войну настолько глубоко, чтобы потерять возможность дальше торговаться с Западом и сохранять для себя хоть какое-то пространство для маневра.
Это фронт Шредингера. Это равновесная ситуация. Никому не выгодно из нее выйти,
– заметил Длигач.
Полное втягивание Беларуси в войну для Минска означало бы не расширение возможностей, а быстрый ответный удар по собственной логистике и инфраструктуре.
Напомним: Дмитрий Кулеба считает, что Беларусь и дальше остается для Кремля инструментом давления на Украину. Россия использует белорусскую территорию, усиливает военное взаимодействие с Минском, проводит учения и подтягивает ПВО, но сам Лукашенко пока пытается избегать прямого втягивания своей армии в войну.
Если для России из-за ее размеров, запасы прочности и ПВО такой сценарий не ведет к мгновенному коллапсу, то Беларусь останавливается значительно быстрее. Начало боевых действий с той стороны не заставит Украину массово перебрасывать корпуса на север, зато белорусская логистика может быть уничтожена очень быстро.
Лукашенко не может втягиваться на 100% в войну, потому что это смерть режима,
– подчеркнул он.
Белорусские войска также не дают Москве ощутимого военного преимущества. Речь идет примерно о 30 тысячах военных, а такое количество не меняет ситуацию радикально, когда Россия и без того не может собрать достаточный ресурс на ключевых направлениях в Украине. Поэтому тема второго фронта пока остается инструментом давления и торга, а не шагом, на который Минск готов пойти непосредственно.
Провокации все же возможны
Несмотря на то, что открытие фронта сейчас не выгодно ни одной из сторон, полностью убирать этот риск нельзя. В такой подвешенной ситуации всегда остается место для провокаций или хаотичных действий, которые могут выйти за пределы первоначального замысла и втянуть Беларусь в войну глубже, чем это планировал Лукашенко.
Любые провокации возможны,
– заметил Длигач.
Речь идет не о сознательном решении Минска начать новый этап войны, а о сценарии, в котором Лукашенко могут окончательно оторвать от контактов с Соединенными Штатами и от любых переговоров. В таком случае он окажется еще крепче привязанным к российской войне, даже если это противоречит его собственным интересам и не дает Беларуси никакой выгоды.
Это будет не в интересах Беларуси, не в интересах Лукашенко, но теоретически они возможны,
– подчеркнул он.
Пока этот баланс сохраняется, и выходить из него никому не хочется. Но сама вероятность таких эксцессов означает, что риск на северном направлении полностью не исчезает.
Что происходит в Беларуси и какая угроза с севера?
- На границе с Украиной в Беларуси фиксируют развитие дорог, обустройство артиллерийских позиций и очередные мобилизационные мероприятия. Военный обозреватель Василий Пехньо считает, что Россия таким образом снова разыгрывает белорусское направление, чтобы заставить Украину держать там силы и распылять ресурсы.
- В Центре противодействия дезинформации отмечают, что прямо сейчас угрозы наступления из Беларуси нет, потому что без России белорусская армия остается слабой. В то же время Москва заставляет Минск нагнетать ситуацию, чтобы создавать информационное давление и отвлекать внимание от подготовки штурмов на востоке и юге.
- Беларусь уже давно является плацдармом России, а новое строительство военной инфраструктуры лишь подтверждает, что риск эскалации сохраняется. При этом белорусское общество не поддерживает участия в войне, но если Кремль решит снова использовать территорию Беларуси для агрессии, Лукашенко не сможет этому помешать.