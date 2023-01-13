Зачем Путину российские войска в Беларуси и объявит ли диктатор новое наступление на Украину
Россия продолжает сосредотачивать свои силы в Беларуси. В четверг, 12 января, в Беларусь прибыла комиссия минобороны страны-агрессора, чтобы проверить свои войска.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, нельзя исключать возможность нового наступления на Украину с севера.
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В то же время по состоянию на сегодняшний день на Белорусском направлении нет признаков того, что новое вторжение произойдет в ближайшее время.
Пока не видно сосредоточения большого количества российских войск на территории Беларуси. Но дело в том, что ситуация может измениться. За 2 – 3 недели там может появиться большее количество мобилизованных и российской техники,
– сказал военный обозреватель.
По словам Мусиенко, Украина понимает угрозу и готовится к возможным атакам врага с Белорусского направления. Ведь если сейчас в Беларуси нет концентрации российских войск, достаточной для наступления, угроза никуда не исчезает.
Владимир Путин одержим войной
Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, многие диктаторы, которые находились в состоянии войны и были ею одержимы, довольно часто делали иррациональные вещи. В частности, наступали по тем направлениям, где, казалось бы, это делать вообще бессмысленно.
Путин – совершенно такой диктатор. Он одержим агрессией, войной и ненавистью к Украине. Он просто видит эту цель перед собой. Поэтому нельзя исключать, что он отдаст безумный приказ и попытается атаковать с Белорусского направления,
– отметил Мусиенко.
Он добавил, что российский диктатор, а также его белорусский коллега Александр Лукашенко, своими маневрами пытаются держать в напряжении не только Украину.
Александр Мусиенко рассказал, как Путин пытается давить на Польшу и Литву: смотрите видео
Россия использует площадку в Беларуси, чтобы угрожать не только Украине
Военный обозреватель напомнил, что с 16 января в Беларуси начнутся авиационные учения, которые будут проходить также в районе Бреста – близко к границе с Польшей.
Не следует забывать, что Путин, кроме уничтожения украинской государственности, также хочет прямых переговоров с США и европейскими странами о судьбе Центральной и Восточной Европы. Россия рассматривала эти территории как зону своих интересов и ведет борьбу за это,
– сказал Мусиенко.
Он добавил, что не зря президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентами Литвы и Польши 11 января во Львове. По мнению Мусиенко, эта встреча продемонстрировала, что потенциальные угрозы от "действий безумного диктатора" существуют не только для Украины, а также затрагивают страны НАТО, в частности Польшу и Литву.
"Россия будет сохранять площадку в Беларуси для того, чтобы давить не только на Украину, но и на Польшу и Литву. Так будет до тех пор, пока белорусский народ не восстанет и не изменит ситуацию", – сказал военный обозреватель.
Угроза наступления из Беларуси: последние новости
- В Беларуси продолжают совместные военные действия вместе с россиянами. Белорусская армия 13 января привела в боевую готовность артиллерийские части.
- 16 января в Беларуси должны начаться совместные с Россией летно-тактические учения. Однако в Киевской городской военной администрации подчеркивают, что эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев.
- Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что США не видят признаков подготовки наступления из Беларуси. Райдер заверил, что США внимательно следят за ситуацией в Беларуси, но на этом этапе нет ничего тревожного.