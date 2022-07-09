Угроза повторного наступления из беларуси: Наев проверил позиции ВСУ на Севере

В северных областях усиливают оборону. Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев приехал туда, чтобы проверить процесс.

Генерал-лейтенант посетил позиции военнослужащих и пограничников. Они стали щитом, чтобы не дать противнику никакого шанса повторить наступление с Севера.

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Ситуация полностью контролируется

Наев пообщался с военнослужащими на позициях, ознакомился с условиями службы, оценил уровень обороны и обсудил тактические планы защиты.

Командующий заверил, что ситуация полностью контролируется ВСУ.

Наев посетил позиции ВСУ на Севере: смотрите видео

Позиции укрепляют

Украинские защитники ежедневно выполняют комплекс мер по улучшению инженерного оборудования оборонных позиций. Минируют опасные направления и обустраивают инженерные заграждения. Пограничники тоже укрепляются по всем опасным и угрожающим направлениям.

По словам Наева, работа идет в штабах и органах военного управления. Боевые генералы ежедневно выполняют задачи по усилению нашей обороны по всем направлениям.

Все это дает нам уверенность в том, что оборона будет устойчивой и непроходимой для противника.

– подчеркнул командующий.

В этот же день Наев наградил ведомственными наградами некоторых военнослужащих.

Угроза из беларуси: последние новости

В Генштабе ВСУ сообщили, что белорусская армия активизировалась. Они ведут разведку в приграничных областях.

На аэродроме "Зябровка", недалеко от границы с Черниговщиной, заметили дивизион из 10 единиц зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", 2 единицы ЗРК "Панцирь".

В Минобороны считают, что в россии может быть несколько сценариев вовлечения белорусов в войну, но в кремле ориентируются по ситуации и выбирают эффективный для них именно в определенный момент.

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