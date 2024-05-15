Угроза нового наступления на Сумщине: в ВСУ рассказали, что происходит

Кирилл Буданов накануне заявил, что Россия может наступать в Сумской области. Сейчас в регионе напряженная ситуация.

Спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона рассказал, что враг придерживается своей тактики обстрелов населенных пунктов приграничья Сумщины, пишет 24 Канал.

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Что происходит на Сумщине

Враг придерживается своей тактики обстрелов населенных пунктов приграничья Сумщины из всего имеющегося у него вооружения – всех видов артиллерии, минометов, ствольной артиллерии, РСЗО. Активно использует ударные и разведывательные БПЛА, FPV-дроны,

– заявил Вадим Мысник.

По его словам, российский город Суджа относительно недалеко от Сум, однако не стоит рассматривать отдельное место. Ведь оккупанты настолько не концентрируются, их силы более рассредоточены и позволят собрать в определенный момент технику и личный состав для проведения наступательных действий.

"Но полноценной масштабной группировки мы не наблюдаем. Мы готовимся к обороне и отпору на любых направлениях Сумской области со стороны России", – заверил представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск".

Сколько времени надо россиянам, чтобы собрать ударную группировку

Вадим Мысник также ответил на вопрос, сколько теоретически нужно времени россиянам, чтобы собрать ударную группировку, которая будет способна, например, к действиям аналогичного прорыва границы на Харьковщине.

Участок государственной границы на Сумщине достаточно большой, почти 560 километров. Населенные пункты они обстреливают вдоль всей линии границы – где больше, где меньше. И сейчас такая тактика действий, как мы увидели на Харьковщине, что они небольшие подразделения сначала привлекают, а потом подтягивают технику уже из глубины. Они вблизи границы стараются не держать свою технику,

– пояснил спикер.

По его словам:

используя рельеф местности, где сплошные лесные массивы, можно активно применять именно здесь эти пехотные подразделения;

россияне без мощной бронетехники тоже не могут выполнять такие полноценные боевые задачи;

именно наша разведка, используя беспилотные летательные аппараты, дает возможность вычислять передвижения этой техники и своевременно ее уничтожать;

поэтому ВСУ нацеливают свои действия именно в этом направлении и усиливают оборону вдоль всей линии границы.

Что известно о ситуации на Сумщине