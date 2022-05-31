Угроза наступления окупантов в Запорожье: объяснил, почему Россия не будет иметь успехов

У окупантов новая, несколько "обрезанная цель" – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Раньше они пытались захватить Киев и контролировать север – сейчас мы видим совершенно иную ситуацию.

Об этом с 24 каналом поделился военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также отметил, что на тех участках, которые раньше были под огнем оккупантов, продолжаются контрнаступательные действия ВСУ.

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Речь идет о севере Харьковской и Херсонской областей. Сейчас мы не только блокируем оккупационные войска по этим направлениям, но и активно возвращаем эту территорию, отмечает эксперт.

Угроза наступления в Запорожье действительно есть, ведь мы наблюдали, как оккупанты опрокидывали определенное количество оружия в Мелитополь. Очевидно, что такие действия направлены на то, чтобы проводить определенные наступательные действия,

– объясняет Коваленко.

Что известно о технике, которую кафиры отвели для наступления на Запорожье

Однако военный эксперт объясняет, что это за техника – в первую очередь они опрокинули гаубицы Д-20, выпущенные в 1953 году. Также там были подмечены танки Т-62, все эти виды техники ранее были сняты с консервации и советского производства. По его словам, окупать также расконсервировали определенное количество танков Т-72, поэтому, как мы видим – техника далеко на самом высоком качестве .

Несмотря на то, что эти образцы вооружения откровенно устарели, кафиры проводят ее опрокидывание на запорожское направление. Если российские захватчики решятся идти в наступление на Запорожье, то оно не будет массовым, а только по отдельным направлениям.

– добавляет Коваленко.

Ресурс, который они планируют использовать для наступления, даже жаль использовать Javelin. Ведь, говорит эксперт.

По его мнению, если мы проанализируем оборонные возможности и фортификационные сооружения Запорожья – говорить об успехе наступления на этом направлении – не стоит.

Контрнаступление на Херсонщине и ситуация на южном направлении

Вооруженные силы кафиров терпят немалые потери на Юге, однако ситуация в регионе остается динамичной и напряженной.

В течение 30 мая кафиры не имели успеха в продвижении, из-за чего обстреливали гражданское население. В ответ вооруженные силы Украины смогли уничтожить почти 80 российских военных , 8 танков и две гаубицы.

Вместе с тем, в ОК "Юг" сообщили, что 30 мая в Черном море находился вражеский корабль, переносивший крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Также на остров Змеиный перешел десантный катер "Дюгонь" и два десантных скоростных катера "Раптор".

Сообщалось, что 30 мая россияне трижды били по Николаевщине дальнобойной ствольной артиллерией "Пион" и реактивной системой залпового огня "Ураган". Ночью под огнем войск России оказался Очаков и другие населенные пункты Николаевской области.

30 мая в Генштабе ВСУ информировали, что контрнаступление наших героев на Юге проходит удачно . Враг терпит потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области.

Подробно о возможном наступлении на Запорожье: смотрите видео с Александром Коваленко