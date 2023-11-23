Украина существенно усилила оборону северной границы с Россией

Украина значительно усилила оборону северной границы с Россией. Наши защитники создали там системы инженерных ограждений, а также противотанковые и противопехотные минные поля.

Обстановка на северной границе кардинально отличается от той, какая была в 2022 году. Об этом в эфире новостного телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх, пишет 24 Канал.

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Украина учла ошибки

Юрий Повх рассказал, что Украина учла уроки истории и украинско-российской войны, поэтому северная граница надежно защищена.

Войска контролируют государственную границу, определенные силы и средства защищают и стоят на наиболее угрожающих направлениях. Уроки истории и украинско-российской войны учтены, врагу подготовили "сюрпризы",

– сказал Повх.

Какая ситуация на северной границе с Беларусью