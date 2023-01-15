Угроза обстрела Киева из комплексов С-300 или С-400 существует, – Воздушные силы
Россия 14 января впервые атаковала Киев зенитными ракетами С-300 и С-400. Их дальность составляет 200 километров, что ставит под угрозу всю территорию Киева.
Так что исключать вероятность повторных атак врага этими ракетами нельзя. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, чем опасны эти ракеты.
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Эти ракеты невозможно сбивать – ну не может С-300 сбить С-300, а это комплекс, который у нас основной на вооружении,
– объяснил Игнат.
Игнат напомнил, что скорость этих ракет велика – С-300 – более 3000 километров в час, С-400 – более 4000 километров в час.
Угроза новых атак по Киеву
Спикер также объяснил, что ракета типа "земля-земля" летит так же, как и баллистическая: по траектории, по дуге. Место запуска обычных ракет С-300 до 150 км. Но есть и модификация ракет С-300, которые могут лететь еще дальше. Не говоря уже о комплексе С-400.
Эти ракеты летят с большого расстояния и попадают. Чем больше дальность, тем больше неточность. Такой принцип они применили по Киеву,
– сказал спикер.
Он также добавил, что существует дальнейшая угроза ударов С-300 по Киеву. Но в дальнейшем будут предприняты определенные шаги, касающиеся северного направления, чтобы избежать этого.
Обратите внимание! Назначение зенитно-ракетных систем С-300 – уничтожение авиации, а также перехват крылатых и баллистических ракет. Однако россияне коварно бьют из С-300 по гражданским наземным объектам в близком тылу от линии столкновения.
Если пусковую установку разместить на территории Беларуси у границы с Украиной, то в радиусе поражения будет не только весь Киев, но и часть Житомирской, Черниговской и Сумской областей.
Атака на Киев ракетами С-300 и С-400: коротко
- Утром 14 января жители Киева услышали ряд взрывов в городе и окрестностях. После этого около 9:40 объявили воздушную тревогу.
- Из-за того, что россияне использовали С-300, заранее обнаружить в Воздушных силах опасность не смогли.
- Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что Россия запускала ракеты из Северного направления. Пуски были недалеко от границы.
- Взрывы раздались в ряде районов столицы. Россия нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре столицы.
- В Голосеевском районе столицы, на нежилую территорию, упали обломки ракеты, пострадавших нет.