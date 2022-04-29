Угроза остается, – Денисенко считает, что наступление с территории Беларуси до сих пор возможно
Российские войска остаются на территории Белоруссии. Поэтому говорить о том, что полностью исчезла угроза наступления с белорусского направления – невозможно.
В то же время, по состоянию на 29 апреля такая угроза – минимальная. Об этом в эфире 24 канала заявил советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко.
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Он пояснил, что российские войска остаются на территории Беларуси, поэтому украинское командование вынуждено удерживать часть войск готовыми давать отпор в этом направлении.
Говорить о том, что полностью "отпала" угроза с территории Беларуси – невозможно,
– подчеркнул Денисенко
По его мнению, существует вероятность, что на территории Беларуси возможны наступления. Кроме того, с минималистической вероятностью, но теоретически – Александр Лукашенко может дать указание своей армии. Однако пока он делает все от себя зависящее, чтобы не вступить в войну.
Вадим Денисенко об угрозе из Беларуси: смотрите видео
Угроза наступления из Беларуси: последние новости
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что в настоящее время сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.
- Зампред правления Центра оборонных стратегий Алина Фролова подтвердила, что российские силы и техника размещены на территории Беларуси вдоль границы с Сумами, Черниговом.
- Кроме того, у границ с Украиной российские оккупанты развертывают системы радиоэлектронной разведки и проводят тренировки противовоздушной обороны.