Угроза полномасштабного вторжения сохраняется, – Каспаров сказал, что может остановить Путина

Путинская Россия является угрозой не только для Украины. Если молчание Вашингтона затянется, то Кремль может прибегнуть к активным действиям.

Ведь Владимир Путин считает, что молчание – это признак слабости. Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале отметил российский оппозиционер Гарри Каспаров.

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Путин ждет ответа от Байдена

По его словам, российская сторона уже много раз заявляла, что ждет письменного ответа от США. Однако администрация Джо Байдена не готова его предоставить.

Пока он (Путин – 24 канал) не увидит документ, который ему ясно продемонстрирует, что есть цена, которую может быть не готов платить – угроза военной провокации, авантюры и даже полномасштабного вторжения в Украину сохраняется. Гарри Каспаров Российский оппозиционер

Как отметил Каспаров, глава Кремля понимает, что от Байдена якобы ничего особенно ждать не приходится. Путин, мол, "не чувствует стержня" американского президента.

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