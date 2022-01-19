Адже Володимир Путін вважає, що мовчанка – це ознака слабкості. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі зауважив російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

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Путін чекає відповіді від Байдена

За його словами, російська сторона вже багато разів заявляла, що чекає письмової відповіді від США. Однак адміністрація Джо Байдена не готова її надати.

Поки він (Путін – 24 канал) не побачить документ, який йому чітко продемонструє, що є ціна, яку може бути не готовий платити – загроза військової провокації, авантюри і навіть повномасштабного вторгнення в Україну, зберігається. Гаррі Каспаров Російський опозиціонер

Як зауважив Каспаров, глава Кремля розуміє, що від Байдена нібито нічого особливо чекати не доводиться. Путін, мовляв, "не відчуває стержня" американського президента.

Повне інтерв'ю з Гаррі Каспаровим: дивіться відео

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