Угроза пуска крылатых ракет: во многих областях – воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена на Востоке, в некоторых северных, южных и центральных областях. Враг поднял в небо два истребителя Ту-22м3.

Российские Ту-22м3 взлетели с аэродрома Шайковка Калужской области России. Тревогу объявили ориентировочно в 11.06 10 июля.

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Где в Украине опасно

Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

– заявили Воздушные силы ВСУ.

Мониторинговые каналы написали о том, что над Курской областью уже 4 борта Ту-22мЗ.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал людей: "Внимательно относимся к тревогам".



Карта тревог по состоянию на 11:22 10 июля / Скриншот с "Тревога"

В телеграмм-канале " Николаевский Ваньок " написали, что в небо взмыло четыре борта Ту-22М3.

Все в направлении Моздок. В воздухе 4 борта ТУ-22М3. Пока что без пусков и думаю их не будет. Перелет на Моздок,

– говорится в сообщении.

Несмотря на эту информацию, во время воздушной тревоги людям безопаснее находиться в укрытиях.