Російські Ту-22м3 злетіли з аеродрому Шайковка Калузької області Росії. Тривогу оголосили орієнтовно о 11:06 10 липня.

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Де в Україні небезпечно

Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– заявили Повітряні сили ЗСУ.

Моніторингові канали написали про те, що над Курською областю вже 4 борти Ту-22мЗ.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав людей: "Уважно ставимося до тривог".



Мапа тривог станом на 11:22 10 липня / Скриншот з "єТривога"