Російські Ту-22м3 злетіли з аеродрому Шайковка Калузької області Росії. Тривогу оголосили орієнтовно о 11:06 10 липня.
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Де в Україні небезпечно
Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
– заявили Повітряні сили ЗСУ.
Моніторингові канали написали про те, що над Курською областю вже 4 борти Ту-22мЗ.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав людей: "Уважно ставимося до тривог".
Мапа тривог станом на 11:22 10 липня / Скриншот з "єТривога"