Призвали не игнорировать сирены: россияне атаковали Днепр, в городе работало ПВО
Вечером 8 мая воздушная тревога раздалась в Днепропетровской области. Впоследствии стало известно, что местные жители слышат взрывы.
Будьте максимально осторожны и не покидайте укрытий. Есть угроза ракетного удара по Днепру и области.
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Жителей призывают быть осторожными21:56 глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал жителей области не игнорировать воздушную тревогу.22:00 он попросил людей помнить о правиле двух стен, а также находиться как можно дальше от окон.22:03 єТревога, ссылаясь на СМИ, сообщила о взрывах, прогремевших в Днепропетровской области.22:05 поступило сообщение о том, что взрывы слышали в самом Днепре.22:10 мониторинговый канал monitor отметил, что в Днепре слышали несколько взрывов. Отмечают, что точно неизвестно, какие ракеты были. Предполагается, что российские захватчики могли выпустить "Искандер-М".22:14 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак коротко и лаконично написал "ПВО".22:23 Николай Лукашук подчеркнул, что угроза ракетного удара сохраняется. Он добавил: "держимся, верим в наши силы ПВО". В то же время к горожанам обратился мэр Борис Филатов. Он отметил, что в Днепре прогремели несколько взрывов. Кроме того, задал риторический вопрос.
Интересно, когда завтра п***расы, называющие себя президентами бывших республик СССР, будут стоять вместе с новым гитлером на "параде", они будут думать о том, что эти мерзавцы в ночь на 9 мая бомбили мирные города?
– написал он.
"Полагаемся на наших защитников. Слава силам ПВО и слава ВСУ", – добавил он.
Где раздавались воздушные тревоги
Воздушная тревога звучит в нескольких областях. Но карта может "краснеть" и дальше, ведь российские военные подняли в небо самолеты стратегической авиации. По состоянию на 22:20 сирены воют в:
- Луганской области (с 4 апреля 2022);
- Донецкой области (с 20.57);
- Харьковская область (с 21.44);
- Запорожская область (с 21:47);
- Днепропетровская область (21:48);
- Полтавская область (21:51);
- Сумская область (21:52);
- Черниговская область (22:09).