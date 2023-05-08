Призвали не игнорировать сирены: россияне атаковали Днепр, в городе работало ПВО

Вечером 8 мая воздушная тревога раздалась в Днепропетровской области. Впоследствии стало известно, что местные жители слышат взрывы.

Будьте максимально осторожны и не покидайте укрытий. Есть угроза ракетного удара по Днепру и области.

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Жителей призывают быть осторожными

глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук призвал жителей области не игнорировать воздушную тревогу.он попросил людей помнить о правиле двух стен, а также находиться как можно дальше от окон.єТревога, ссылаясь на СМИ, сообщила о взрывах, прогремевших в Днепропетровской области.поступило сообщение о том, что взрывы слышали в самом Днепре.мониторинговый канал monitor отметил, что в Днепре слышали несколько взрывов. Отмечают, что точно неизвестно, какие ракеты были. Предполагается, что российские захватчики могли выпустить "Искандер-М".глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак коротко и лаконично написал "ПВО".Николай Лукашук подчеркнул , что угроза ракетного удара сохраняется. Он добавил: "держимся, верим в наши силы ПВО". В то же время к горожанам обратился мэр Борис Филатов. Он отметил, что в Днепре прогремели несколько взрывов. Кроме того, задал риторический вопрос.

Интересно, когда завтра п***расы, называющие себя президентами бывших республик СССР, будут стоять вместе с новым гитлером на "параде", они будут думать о том, что эти мерзавцы в ночь на 9 мая бомбили мирные города?

– написал он.

СМИ сообщают, что в Днепре снова раздались взрывы.Николай Лукашук призвал жителей области ночью не игнорировать воздушные тревоги. Он попросил при включении сирен реагировать без промедлений и отправляться либо до укрытия, либо пользоваться правилом двух стен.

"Полагаемся на наших защитников. Слава силам ПВО и слава ВСУ", – добавил он.

Где раздавались воздушные тревоги

Воздушная тревога звучит в нескольких областях. Но карта может "краснеть" и дальше, ведь российские военные подняли в небо самолеты стратегической авиации. По состоянию на 22:20 сирены воют в: