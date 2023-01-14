Россия может запустить до 40 ракет: полковник ВСУ оценил уровень угрозы из двух морей
Россия продолжает ракетный террор Украины. Около 14:30 по областям снова начали распространяться воздушные тревоги, поэтому существует угроза атаки. Военный эксперт предположил, что Россия может запустить до 40 ракет.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Отметим, что в Украине 14 января второй раз за день объявили воздушную тревогу.
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Угроза из Черного моря
Полковник ВСУ подчеркнул, что в Черном море есть два надводных корабля, имеющих по 8 ракет, и одна подводная лодка, которая имеет около 4 ракеты.
Поэтому, по его словам, в целом в Черном море есть около 20 ракет "Калибр".
Угроза из Каспийского моря
Но военный эксперт отметил, что дело в том, что до сих пор есть опасность удара "Калибрамы" и со стороны Каспийского моря.
Одна из последних атак была именно оттуда. Поэтому общий залп "Калибрамы" может составить до 40 ракет с двух морей.
– заявил Свитан.
Свитан рассказал об угрозе ракетного удара: видео
Что известно о первой атаке россиян на Киев 14 января
- Около 9:30 жители Левого берега услышали громкие взрывы, однако воздушная тревога не была объявлена. Киевлян известили о ракетной опасности через несколько минут. Мэр сообщил о взрывах в Днепровском районе столицы.
- В КМВА рассказали, что оккупанты попали в объект инфраструктуры. На место прибыли необходимые службы.
- В Голосеевском районе столицы на нежилую территорию рухнули обломки ракеты. В результате вспыхнул пожар. Предварительно, без пострадавших.
- В Дарницком районе обломком ракеты повредило машину.
- Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что оккупанты попали в жилые дома в Киевской области. В частности, в жилую застройку в селе Копылов.
- Руководитель ОВА Алексей Кулеба отметил, что в результате утренней атаки повреждено 18 частных домов. Изуродованные крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших.