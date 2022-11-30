Россия снарядила авиацию на аэродромах, готова к атакам с моря: не игнорируйте тревоги

Россия может намеренно нагнетать ситуацию перед массовым обстрелом, чтобы нанести удар неожиданно. Украинцев призывали быть готовыми к подобным действиям врага.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, то, что атака не произошла в начале недели, как было предупреждено население – не повод разгонять лишнюю панику.

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Это предупреждение и напоминание о том, что война продолжается. Враг использует интервалы в 7 – 10 суток для того, чтобы подготовить свои мощности, и по всей вероятности может нагнетать такую ситуацию,

– объяснила она.

Косвенные признаки подготовки к удару

Гуменюк объяснила, что враг ведет себя коварно, поэтому может нанести удар в любое время. В настоящее время россияне сосредоточивают самолеты и ракетоносители, что свидетельствует о подготовке к ракетному удару.

На аэродромах России накоплена стратегическая авиация – она снаряженная, тактическая авиация снаряженная, ракетоноситель выведен на дежурство – это косвенные признаки к подготовке удара,

– сказала спикера.

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Россия держит в Черном море один ракетоноситель. Впрочем, не следует забывать, что страна-агрессорка имеет подводные лодки и их также может использовать для запуска ракет морского базирования. К тому же их сложно отслеживать, когда они находятся под водой.

В американском Институте по изучению войны отметили, что оккупанты действительно готовятся к тому, чтобы нанести очередной массированный ракетный удар. Однако аналитики предположили, что усиливать атаки враг не сможет – на это влияет ограниченный ракетный арсенал.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что россияне могут выпустить еще около 100 ракет, чтобы нанести новый удар по энергетической инфраструктуре Украины.

29 ноября представители власти массово призывали украинцев не игнорировать тревогу, потому что есть признаки подготовки врага к новому удару.

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