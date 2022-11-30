Россия снарядила авиацию на аэродромах, готова к атакам с моря: не игнорируйте тревоги
Россия может намеренно нагнетать ситуацию перед массовым обстрелом, чтобы нанести удар неожиданно. Украинцев призывали быть готовыми к подобным действиям врага.
Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, то, что атака не произошла в начале недели, как было предупреждено население – не повод разгонять лишнюю панику.
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Это предупреждение и напоминание о том, что война продолжается. Враг использует интервалы в 7 – 10 суток для того, чтобы подготовить свои мощности, и по всей вероятности может нагнетать такую ситуацию,
– объяснила она.
Косвенные признаки подготовки к удару
Гуменюк объяснила, что враг ведет себя коварно, поэтому может нанести удар в любое время. В настоящее время россияне сосредоточивают самолеты и ракетоносители, что свидетельствует о подготовке к ракетному удару.
На аэродромах России накоплена стратегическая авиация – она снаряженная, тактическая авиация снаряженная, ракетоноситель выведен на дежурство – это косвенные признаки к подготовке удара,
– сказала спикера.
Актуально об угрозе новых ракетных обстрелов
- Россия держит в Черном море один ракетоноситель. Впрочем, не следует забывать, что страна-агрессорка имеет подводные лодки и их также может использовать для запуска ракет морского базирования. К тому же их сложно отслеживать, когда они находятся под водой.
- В американском Институте по изучению войны отметили, что оккупанты действительно готовятся к тому, чтобы нанести очередной массированный ракетный удар. Однако аналитики предположили, что усиливать атаки враг не сможет – на это влияет ограниченный ракетный арсенал.
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- 29 ноября представители власти массово призывали украинцев не игнорировать тревогу, потому что есть признаки подготовки врага к новому удару.
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